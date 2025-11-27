Погода на 28 ноября - какой будет погода завтра

Укрметеоцентр сделал приятный прогноз на завтра — чего ждать
В пятницу, 28 ноября, погоду в Украине будет определять слабый атмосферный фронт. Больше всего это почувствуют жители центральных и северных областей, а также Буковины и Одесской области — здесь возможен небольшой дождь.
Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр.
Погода на 28 ноября
Впрочем, уже днем ситуация изменится: большинство регионов окажется под влиянием поля повышенного давления, что принесет преимущественно сухую погоду. Над страной будет сохраняться теплая и влажная воздушная масса, поэтому температуры будут оставаться выше климатической нормы для этого периода.
На западе и севере, а также в Винницкой и Черкасской областях ночью ожидаются показатели -4...+1°С, а днем воздух прогреется до +1...+6°С.
В большинстве других областей ночью термометры покажут +4...+9 °С, а днем воздух прогреется до +7...+12 °С.
Теплее всего будет оставаться на юге страны, где дневные максимумы могут достигать +16 °С.
Напомним, согласно прогнозу синоптиков, завтра на Харьковщине ожидается непогода.
А в Киеве и области 28 ноября ожидается похолодание. Столбик термометра максимально поднимется до +6 °С.
Читайте Новини.LIVE!