Погода на 28 ноября - какой будет погода завтра

В пятницу, 28 ноября, погоду в Украине будет определять слабый атмосферный фронт. Больше всего это почувствуют жители центральных и северных областей, а также Буковины и Одесской области — здесь возможен небольшой дождь.

Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр.

Погода на 28 ноября

Впрочем, уже днем ситуация изменится: большинство регионов окажется под влиянием поля повышенного давления, что принесет преимущественно сухую погоду. Над страной будет сохраняться теплая и влажная воздушная масса, поэтому температуры будут оставаться выше климатической нормы для этого периода.

На западе и севере, а также в Винницкой и Черкасской областях ночью ожидаются показатели -4...+1°С, а днем воздух прогреется до +1...+6°С.

В большинстве других областей ночью термометры покажут +4...+9 °С, а днем воздух прогреется до +7...+12 °С.

Теплее всего будет оставаться на юге страны, где дневные максимумы могут достигать +16 °С.

