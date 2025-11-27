Погода на 28 листопада - якою буде погода завтра

Жінка йде містом. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

У п'ятницю, 28 листопада, погоду в Україні визначатиме слабкий атмосферний фронт. Найбільше це відчують жителі центральних та північних областей, а також Буковини і Одещини — тут можливий невеликий дощ.

Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр.

Пост Укргідрометеоцентра.

Погода на 28 листопада

Втім уже вдень ситуація зміниться: більшість регіонів опиниться під впливом поля підвищеного тиску, що принесе переважно суху погоду. Над країною зберігатиметься тепла і волога повітряна маса, тому температури залишатимуться вищими за кліматичну норму для цього періоду.

На заході та півночі, а також у Вінницькій та Черкаській областях вночі очікуються показники -4...+1°С, а вдень повітря прогріється до +1...+6 °С.

У більшості інших областей вночі термометри покажуть +4...+9 °С, а вдень повітря прогріється до +7...+12 °С.

Найтепліше залишатиметься на півдні країни, де денні максимуми можуть сягати +16 °С.

Карта погоди. Фото: Укргідрометеоцентр

Нагадаємо, згідно з прогнозом синоптиків, завтра на Харківщині очікується негода.

А у Києві та області 28 листопада очікується похолодання. Стовпчик термометра максимально підніметься до +6 °С.