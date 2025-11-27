Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаТранспортВійськова економікаМандриДім та городАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Метео Укрметеоцентр зробив приємний прогноз на завтра — чого чекати

Укрметеоцентр зробив приємний прогноз на завтра — чого чекати

Ua ru
Дата публікації: 27 листопада 2025 17:14
Погода на 28 листопада - якою буде погода завтра
Жінка йде містом. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

У п'ятницю, 28 листопада, погоду в Україні визначатиме слабкий атмосферний фронт. Найбільше це відчують жителі центральних та північних областей, а також Буковини і Одещини — тут можливий невеликий дощ.

Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр.

Реклама
Читайте також:
Укрметеоцентр зробив приємний прогноз на завтра — чого чекати - фото 1
Пост Укргідрометеоцентра. Фото: скриншот

Погода на 28 листопада

Втім уже вдень ситуація зміниться: більшість регіонів опиниться під впливом поля підвищеного тиску, що принесе переважно суху погоду. Над країною зберігатиметься тепла і волога повітряна маса, тому температури залишатимуться вищими за кліматичну норму для цього періоду.

На заході та півночі, а також у Вінницькій та Черкаській областях вночі очікуються показники -4...+1°С, а вдень повітря прогріється до +1...+6 °С.

У більшості інших областей вночі термометри покажуть +4...+9 °С, а вдень повітря прогріється до +7...+12 °С.

Найтепліше залишатиметься на півдні країни, де денні максимуми можуть сягати +16 °С.

Прогноз погоди 28 листопада
Карта погоди. Фото: Укргідрометеоцентр

Нагадаємо, згідно з прогнозом синоптиків, завтра на Харківщині очікується негода.

А у Києві та області 28 листопада очікується похолодання. Стовпчик термометра максимально підніметься до +6 °С.

погода Укргідрометцентр прогнози прогноз погоди погода в Україні
Світлана Силенко - Редактор
Автор:
Світлана Силенко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації