Прогноз погоды в Украине на 12 января от Укргидрометцентра

В понедельник, 12 января, в Украине ожидаются сильные морозы и гололедица на дорогах. Температура воздуха завтра опустится местами до -20 °С.

Об этом информирует Украинский гидрометеорологический центр в Facebook.

Прогноз погоды в Украине на 12 января

В Украине завтра будет облачно с прояснениями. В большинстве западных и Винницкой областях небольшой снег, на остальной территории без существенных осадков.

На дорогах местами гололедица. Ветер западный, северо-западный, в пределах 5-10 м/с.

В понедельник температура воздуха в северной части ночью — -15...-20 °С, днем — -10...-15 °С.

В южной части, на Закарпатье и Прикарпатье ночью завтра — -6...-11 °С, днем — -2...-7 °С.

На остальной территории ночью — -12...-17 °С, днем — -7...-12 °С.

Отметим, что уже сегодня в Карпатах были двухметровые сугробы и морозы до -20 градусов.

Ранее синоптики, проанализировав долгосрочные прогнозы и климатические тенденции, ответили, стоит ли ожидать в этом году в Украине сильных морозов с понижением температуры до -23 градусов.