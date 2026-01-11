Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Метео Укргидрометцентр прогнозирует завтра в Украине до -20 мороза

Укргидрометцентр прогнозирует завтра в Украине до -20 мороза

Ua ru
Дата публикации 11 января 2026 20:09
Прогноз погоды в Украине на 12 января от Укргидрометцентра
Люди идут по городу зимой во время мороза. Иллюстративное фото: Новини.LIVE

В понедельник, 12 января, в Украине ожидаются сильные морозы и гололедица на дорогах. Температура воздуха завтра опустится местами до -20 °С.

Об этом информирует Украинский гидрометеорологический центр в Facebook.

Реклама
Читайте также:
Погода в Україні на 12 січня
Погода в Украине на 12 января. Фото: Укргидрометцентр

Прогноз погоды в Украине на 12 января

В Украине завтра будет облачно с прояснениями. В большинстве западных и Винницкой областях небольшой снег, на остальной территории без существенных осадков.

На дорогах местами гололедица. Ветер западный, северо-западный, в пределах 5-10 м/с.

В понедельник температура воздуха в северной части ночью — -15...-20 °С, днем — -10...-15 °С.

В южной части, на Закарпатье и Прикарпатье ночью завтра — -6...-11 °С, днем — -2...-7 °С.

На остальной территории ночью — -12...-17 °С, днем — -7...-12 °С.

Отметим, что уже сегодня в Карпатах были двухметровые сугробы и морозы до -20 градусов.

Ранее синоптики, проанализировав долгосрочные прогнозы и климатические тенденции, ответили, стоит ли ожидать в этом году в Украине сильных морозов с понижением температуры до -23 градусов.

Укргидрометцентр зима морозы прогноз погоды погода в Украине снегопад
Альбина Заречная - Редактор
Автор:
Альбина Заречная
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации