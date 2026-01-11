Прогноз погоди в Україні на 12 січня від Укргідрометцентру

Люди йдуть містом взимку під час морозу. Ілюстративне фото: Новини.LIVE

У понеділок, 12 січня, в Україні очікуються сильні морози та ожеледиця на дорогах. Температура повітря завтра опуститься подекуди до -20 °С.

Про це інформує Український гідрометеорологічний центр у Facebook.

Погода в Україні на 12 січня. Фото: Укргідрометцентр

Прогноз погоди в Україні на 12 січня

В Україні завтра буде хмарно з проясненнями. В більшості західних та Вінницькій областях невеликий сніг, на решті території без істотних опадів.

На дорогах подекуди ожеледиця. Вітер західний, північно-західний, в межах 5-10 м/с.

У понеділок температура повітря у північній частині вночі — -15...-20 °С, вдень — -10...-15 °С.

У південній частині, на Закарпатті та Прикарпатті вночі завтра — -6...-11 °С, вдень — -2...-7 °С.

На решті території вночі — -12...-17 °С, вдень — -7...-12 °С.

Зазначимо, що вже сьогодні в Карпатах були двометрові замети та морози до -20 градусів.

Раніше синоптики, проаналізувавши довгострокові прогнози та кліматичні тенденції, відповіли, чи варто очікувати цьогоріч в Україні сильних морозів із пониженням температури до -23 градусів.