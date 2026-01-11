Прогноз погоди в Україні на 12 січня від Укргідрометцентру

Укргідрометцентр прогнозує завтра в Україні до -20 морозу
У понеділок, 12 січня, в Україні очікуються сильні морози та ожеледиця на дорогах. Температура повітря завтра опуститься подекуди до -20 °С.
Про це інформує Український гідрометеорологічний центр у Facebook.
Прогноз погоди в Україні на 12 січня
В Україні завтра буде хмарно з проясненнями. В більшості західних та Вінницькій областях невеликий сніг, на решті території без істотних опадів.
На дорогах подекуди ожеледиця. Вітер західний, північно-західний, в межах 5-10 м/с.
У понеділок температура повітря у північній частині вночі — -15...-20 °С, вдень — -10...-15 °С.
У південній частині, на Закарпатті та Прикарпатті вночі завтра — -6...-11 °С, вдень — -2...-7 °С.
На решті території вночі — -12...-17 °С, вдень — -7...-12 °С.
Зазначимо, що вже сьогодні в Карпатах були двометрові замети та морози до -20 градусів.
Раніше синоптики, проаналізувавши довгострокові прогнози та кліматичні тенденції, відповіли, чи варто очікувати цьогоріч в Україні сильних морозів із пониженням температури до -23 градусів.
Читайте Новини.LIVE!