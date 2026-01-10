Видео
Главная Метео Укргидрометцентр прогнозирует сильные морозы в Украине завтра

Укргидрометцентр прогнозирует сильные морозы в Украине завтра

Ua ru
Дата публикации 10 января 2026 21:32
Прогноз погоды в Украине на 11 января от Укргидрометцентра
Люди идут по городу во время снегопада и мороза. Иллюстративное фото: Новини.LIVE

В воскресенье, 11 января, в Украине ожидаются сильные морозы и гололедица. Также завтра будут порывы ветра и снег.

Об этом информирует Украинский гидрометеорологический центр в Facebook.

Прогноз погоды в Украине на 11 января. Фото: Укргидрометцентр

Погода в Украине на 11 января от Укргидрометцентра

Итак, завтра на юге, востоке, днем и в большинстве центральных областей облачно, снег и дождь, в юго-восточной части, днем и на Харьковщине значительные осадки, налипание мокрого снега, гололед. На дорогах гололедица, порывы южного ветра 15-20 м/с.

Температура воздуха в Одесской, Николаевской, Кировоградской, Днепропетровской и Харьковской областях ночью и днем -5...-10 °С.

В Херсонской, Запорожской, Донецкой, Луганской областях и в Крыму в воскресенье ночью и днем — -2...+3 °С.

На остальной территории облачно с прояснениями, без осадков, лишь в западных областях днем небольшой снег. На дорогах местами гололедица.

Температура ночью -15...-20 °С, днем -9...-14 °С. Ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м/с.

Ранее синоптик Наталья Диденко дала неожиданный прогноз погоды в Украине на воскресенье, 11 января.

Также синоптики ответили, будут ли в этом году в Украине морозы до -23 °С.

Укргидрометцентр зима морозы прогноз погоды погода в Украине снегопад
Альбина Заречная - Редактор
Автор:
Альбина Заречная
