Прогноз погоды в Украине на 11 января от Укргидрометцентра

В воскресенье, 11 января, в Украине ожидаются сильные морозы и гололедица. Также завтра будут порывы ветра и снег.
Об этом информирует Украинский гидрометеорологический центр в Facebook.
Погода в Украине на 11 января от Укргидрометцентра
Итак, завтра на юге, востоке, днем и в большинстве центральных областей облачно, снег и дождь, в юго-восточной части, днем и на Харьковщине значительные осадки, налипание мокрого снега, гололед. На дорогах гололедица, порывы южного ветра 15-20 м/с.
Температура воздуха в Одесской, Николаевской, Кировоградской, Днепропетровской и Харьковской областях ночью и днем -5...-10 °С.
В Херсонской, Запорожской, Донецкой, Луганской областях и в Крыму в воскресенье ночью и днем — -2...+3 °С.
На остальной территории облачно с прояснениями, без осадков, лишь в западных областях днем небольшой снег. На дорогах местами гололедица.
Температура ночью -15...-20 °С, днем -9...-14 °С. Ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м/с.
