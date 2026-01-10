Відео
Головна Метео Укргідрометцентр прогнозує сильні морози в Україні завтра

Укргідрометцентр прогнозує сильні морози в Україні завтра

Ua ru
Дата публікації: 10 січня 2026 21:32
Прогноз погоди в Україні на 11 січня від Укргідрометцентру
Люди йдуть містом під час снігопаду та морозу. Ілюстративне фото: Новини.LIVE

У неділю, 11 січня, в Україні очікуються сильні морози та ожеледиця. Також завтра будуть пориви вітру та сніг.

Про це інформує Український гідрометеорологічний центр у Facebook.

Погода в Україні на 11 січня
Прогноз погоди в Україні на 11 січня. Фото: Укргідрометцентр

Погода в Україні на 11 січня від Укргідрометцентру

Отже, завтра на півдні, сході, вдень і в більшості центральних областей хмарно, сніг та дощ, у південно-східній частині, вдень і на Харківщині значні опади, налипання мокрого снігу, ожеледь. На дорогах ожеледиця, пориви південного вітру 15-20 м/с.

Температура повітря на Одещині, Миколаївщині, Кіровоградщині, Дніпропетровщині та Харківщині вночі та вдень -5...-10 °С.

У Херсонській, Запорізькій, Донецькій, Луганській областях та в Криму у неділю вночі та вдень — -2...+3 °С.

На решті території хмарно з проясненнями, без опадів, лише у західних областях вдень невеликий сніг. На дорогах місцями ожеледиця.

Температура вночі -15...-20 °С, вдень -9...-14 °С. Вітер переважно північно-західний, 7-12 м/с.

Альбіна Зарічна - Редактор
Автор:
Альбіна Зарічна
