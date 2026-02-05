Прогноз погоды на 6 февраля от Укргидрометцентра — где будет дождь с морозом

Укргидрометцентр предупредил, где завтра ждать дождя с морозом
Завтра, 6 февраля, погода в Украине будет неутешительной. Синоптики предупреждают о дождях с морозами в некоторых регионах. Из-за этого на дорогах может быть опасно. Водителям и пешеходам стоит быть осмотрительными.
Об этом сообщает Укргидрометцентр, передает Новини.LIVE.
Прогноз погоды от Укргидрометцентра на 6 февраля
В пятницу по всей территории Украины будет облачная погода. Ожидается небольшой снег, а в некоторых регионах — дождь. В частности, осадки будут на западе и юго-западе.
Синоптики прогнозируют гололед в таких областях:
- Житомирская;
- Ровенская;
- Хмельницкая;
- Винницкая;
- Одесская;
- Николаевская;
- Кировоградская.
"На дорогах, кроме крайнего юга, ожидается гололедица. Ветер юго-восточный, восточный, 7-12 м/с", — добавляют в Укргидрометцентре.
В течение суток синоптики прогнозируют -8...-3 °C. Ночью на востоке и северо-востоке страны -10...-15 °C. В западных и большинстве южных областей ожидается -4...+1 °C.
