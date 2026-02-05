Прогноз погоды на 6 февраля от Укргидрометцентра — где будет дождь с морозом

На улице идет снег. Фото: Новини.LIVE/Дмитрий Шеремет

Завтра, 6 февраля, погода в Украине будет неутешительной. Синоптики предупреждают о дождях с морозами в некоторых регионах. Из-за этого на дорогах может быть опасно. Водителям и пешеходам стоит быть осмотрительными.

Об этом сообщает Укргидрометцентр, передает Новини.LIVE.

Прогноз погоды от Укргидрометцентра на 6 февраля

В пятницу по всей территории Украины будет облачная погода. Ожидается небольшой снег, а в некоторых регионах — дождь. В частности, осадки будут на западе и юго-западе.

Сообщение Укргидрометцентра. Фото: скриншот

Синоптики прогнозируют гололед в таких областях:

Житомирская;

Ровенская;

Хмельницкая;

Винницкая;

Одесская;

Николаевская;

Кировоградская.

"На дорогах, кроме крайнего юга, ожидается гололедица. Ветер юго-восточный, восточный, 7-12 м/с", — добавляют в Укргидрометцентре.

Прогноз погоды от Укргидрометцентра. Фото: Facebook/UkrHMC

В течение суток синоптики прогнозируют -8...-3 °C. Ночью на востоке и северо-востоке страны -10...-15 °C. В западных и большинстве южных областей ожидается -4...+1 °C.

