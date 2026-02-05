Видео
Главная Метео Укргидрометцентр предупредил, где завтра ждать дождя с морозом

Укргидрометцентр предупредил, где завтра ждать дождя с морозом

Ua ru
Дата публикации 5 февраля 2026 20:21
Прогноз погоды на 6 февраля от Укргидрометцентра — где будет дождь с морозом
На улице идет снег. Фото: Новини.LIVE/Дмитрий Шеремет

Завтра, 6 февраля, погода в Украине будет неутешительной. Синоптики предупреждают о дождях с морозами в некоторых регионах. Из-за этого на дорогах может быть опасно. Водителям и пешеходам стоит быть осмотрительными.

Об этом сообщает Укргидрометцентр, передает Новини.LIVE.

Читайте также:

Прогноз погоды от Укргидрометцентра на 6 февраля

В пятницу по всей территории Украины будет облачная погода. Ожидается небольшой снег, а в некоторых регионах — дождь. В частности, осадки будут на западе и юго-западе.

Якою буде погода в Україні 6 лютого
Сообщение Укргидрометцентра. Фото: скриншот

Синоптики прогнозируют гололед в таких областях:

  • Житомирская;
  • Ровенская;
  • Хмельницкая;
  • Винницкая;
  • Одесская;
  • Николаевская;
  • Кировоградская.

"На дорогах, кроме крайнего юга, ожидается гололедица. Ветер юго-восточный, восточный, 7-12 м/с", — добавляют в Укргидрометцентре.

Якою буде погода в Україні 6 лютого
Прогноз погоды от Укргидрометцентра. Фото: Facebook/UkrHMC

В течение суток синоптики прогнозируют -8...-3 °C. Ночью на востоке и северо-востоке страны -10...-15 °C. В западных и большинстве южных областей ожидается -4...+1 °C.

Напомним, ранее мы писали о том, какой будет погода в Киеве 6 февраля. Синоптики предупреждают о критической ситуации.

Также мы рассказывали о том, какая погода будет завтра в Одессе. Объявлено штормовое предупреждение.

погода Укргидрометцентр морозы дождь прогноз погоды
Альбина Заречная - Редактор
Автор:
Альбина Заречная
