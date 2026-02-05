Відео
Головна Метео Укргідрометцентр попередив, де завтра чекати дощу з морозом

Укргідрометцентр попередив, де завтра чекати дощу з морозом

Ua ru
Дата публікації: 5 лютого 2026 20:21
Прогноз погоди на 6 лютого від Укргідрометцентру — де буде дощ з морозом
На вулиці йде сніг. Фото: Новини.LIVE/Дмитро Шеремет

Завтра, 6 лютого, погода в Україні буде невтішною. Синоптики попереджають про дощі з морозами у деяких регіонах. Через це на дорогах може бути небезпечно. Водіям та пішоходам варто бути обачними.

Про це повідомляє Укргідрометцентр, передає Новини.LIVE.

Прогноз погоди від Укргідрометцентру на 6 лютого

У п'ятницю по всій території України буде хмарна погода. Очікується невеликий сніг, а в деяких регіонах — дощ. Зокрема, опади будуть на заході та південному заході.

Якою буде погода в Україні 6 лютого
Повідомлення Укргідрометцентру. Фото: скриншот

Синоптики прогнозують ожеледь у таких областях:

  • Житомирська;
  • Рівненська;
  • Хмельницька;
  • Вінницька;
  • Одеська;
  • Миколаївська;
  • Кіровоградська.

"На дорогах, крім крайнього півдня, очікується ожеледиця. Вітер південно-східний, східний, 7-12 м/с", — додають в Укргідрометцентрі.

Якою буде погода в Україні 6 лютого
Прогноз погоди від Укргідрометцентру. Фото: Facebook/UkrHMC

Протягом доби синоптики прогнозують -8...-3 °C. Вночі на сході та північному сході країни -10...-15 °C. У західних та більшості південних областей очікується -4...+1 °C.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, якою буде погода в Києві 6 лютого. Синоптики попереджають про критичну ситуацію.

Також ми розповідали про те, яка погода буде завтра в Одесі. Оголошено штормове попередження.

погода Укргідрометцентр морози дощ прогноз погоди
Альбіна Зарічна - Редактор
Автор:
Альбіна Зарічна
