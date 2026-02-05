Прогноз погоди на 6 лютого від Укргідрометцентру — де буде дощ з морозом

Укргідрометцентр попередив, де завтра чекати дощу з морозом
Завтра, 6 лютого, погода в Україні буде невтішною. Синоптики попереджають про дощі з морозами у деяких регіонах. Через це на дорогах може бути небезпечно. Водіям та пішоходам варто бути обачними.
Прогноз погоди від Укргідрометцентру на 6 лютого
У п'ятницю по всій території України буде хмарна погода. Очікується невеликий сніг, а в деяких регіонах — дощ. Зокрема, опади будуть на заході та південному заході.
Синоптики прогнозують ожеледь у таких областях:
- Житомирська;
- Рівненська;
- Хмельницька;
- Вінницька;
- Одеська;
- Миколаївська;
- Кіровоградська.
"На дорогах, крім крайнього півдня, очікується ожеледиця. Вітер південно-східний, східний, 7-12 м/с", — додають в Укргідрометцентрі.
Протягом доби синоптики прогнозують -8...-3 °C. Вночі на сході та північному сході країни -10...-15 °C. У західних та більшості південних областей очікується -4...+1 °C.
