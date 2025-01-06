Погода в Украине 7 января — прогноз от Укргидрометцентра

Девушки гуляют по улице. Фото: Kufer Media

Завтра в Украине ожидается переменчивая, но теплая погода. Синоптики прогнозируют снег и дождь в нескольких областях. Вместе с тем температура воздуха местами достигнет +12 °C.

Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр в понедельник, 6 января.

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Во всех областях во вторник будет переменная облачность. Осадки прогнозируют лишь в восточных и северо-восточных областях. Там стоит ждать мокрый снег и дождь. Ночью на дорогах возможна гололедица. Обойдет это погодное явление только юг Украины.

Прогноз погоды в Украине на 7 декабря. Фото: скриншот

Ветер преимущественно юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью +3...-2 °C, днем +4...+9 °C. На Прикарпатье и юге страны отметки термометра могут подняться до +12 °C.

Прогноз погоды в разных областях Украины на вторник, 7 января. Фото: УГЦ

Напомним, теплая и солнечная погода завтра будет в столице. Киевлянам стоит ожидать небольшой мороз только в ночные часы.

В Львове и области 7 января прогнозируют облачную погоду с прояснениями. Ночью на дорогах прогнозируют гололедицу.