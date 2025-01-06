Погода в Україні 7 січня — прогноз від Укргідрометцентру

Укргідрометцентр порадував прогнозом погоди на завтра
Завтра в Україні очікується мінлива, але тепла погода. Синоптики прогнозують сніг та дощ в кількох областях. Разом з тим температура повітря подекуди сягне +12 °C.
Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр в понеділок, 6 січня.
Погода в Україні 7 січня
У всіх областях у вівторок буде мінлива хмарність. Опади прогнозують лише у східних та північно-східних областях. Там варто чекати на мокрий сніг та дощ. Вночі на дорогах можлива ожеледиця. Омине це погодне явище лише південь України.
Вітер переважно південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі +3...-2 °C, вдень +4...+9 °C. На Прикарпатті та півдні країни позначки термометра можуть піднятись до +12 °C.
Нагадаємо, тепла та сонячна погода завтра буде у столиці. Киянам варто очікувати на невеликий мороз лише в нічні години.
У Львові та області 7 січня прогнозують хмарну погоду з проясненнями. Вночі на дорогах прогнозують ожеледицю.
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