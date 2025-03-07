Погода в Украине 8 марта - в областях прогреется до +18 °С

Люди гуляют на улице. Иллюстративное фото: УНИАН

В Украине в субботу, 8 марта, ожидается солнечная и теплая погода. Температура воздуха составит днем +13...+18 °С.

Об этом сообщила пресс-служба Укргидрометцентра в Facebook.

Читайте также:

Прогноз погоды в Украине на 8 марта

Завтра погоду в Украине обусловит антициклон, который в течение суток будет перемещаться в восточном направлении, в результате чего погода будет солнечной и теплой.

Синоптики предупреждают об умеренном юго-восточном ветре, а температура воздуха составит:

ночью -2...+3 °С;

днем +13...+18 °С, на Прикарпатье до +20 °С, на побережье морей +9...+14 °С.

Погода в Украине. Фото: Укргидрометцентр

Напомним, в Киеве завтра ожидается резкое потепление: столбики термометров достигнут +18 °С.

По-весеннему тепло в субботу также будет в Харькове. Там температура воздуха составит максимально +15 °С.