Погода в Україні 8 березня - в областях прогріється до +18 °С

Люди гуляють на вулиці. Ілюстративне фото: УНІАН

В Україні у суботу, 8 березня, очікується сонячна та тепла погода. Температура повітря становитиме вдень +13...+18 °С.

Про це повідомила пресслужба Укргідрометцентру у Facebook.

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Завтра погоду в Україні зумовить антициклон, який протягом доби буде переміщатися у східному напрямку, внаслідок чого погода буде сонячною та теплою.

Синоптики попереджають про помірний південно-східний вітер, а температура повітря становитиме:

вночі -2...+3 °С;

вдень +13...+18 °С, на Прикарпатті до +20 °С, на узбережжі морів +9...+14 °С.

Погода в Україні. Фото: Укргідрометцентр

Нагадаємо, у Києві завтра очікується різке потепління: стовпчики термометрів сягнуть +18 °С.

По-весняному тепло у суботу також буде в Харкові. Там температура повітря становитиме максимально +15 °С.