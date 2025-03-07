Погода в Україні 8 березня - в областях прогріється до +18 °С

Укргідрометцентр порадував прогнозом погоди на 8 березня
В Україні у суботу, 8 березня, очікується сонячна та тепла погода. Температура повітря становитиме вдень +13...+18 °С.
Про це повідомила пресслужба Укргідрометцентру у Facebook.
Прогноз погоди в Україні на 8 березня
Завтра погоду в Україні зумовить антициклон, який протягом доби буде переміщатися у східному напрямку, внаслідок чого погода буде сонячною та теплою.
Синоптики попереджають про помірний південно-східний вітер, а температура повітря становитиме:
- вночі -2...+3 °С;
- вдень +13...+18 °С, на Прикарпатті до +20 °С, на узбережжі морів +9...+14 °С.
Нагадаємо, у Києві завтра очікується різке потепління: стовпчики термометрів сягнуть +18 °С.
По-весняному тепло у суботу також буде в Харкові. Там температура повітря становитиме максимально +15 °С.
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