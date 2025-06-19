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Главная Метео Укргидрометеоцентр сделал неутешительный прогноз на завтра

Укргидрометеоцентр сделал неутешительный прогноз на завтра

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Дата публикации 19 июня 2025 17:53
Прогноз погоды на 20 июня — какой будет погода завтра
Мальчик гуляет во время дождя. Фото: Новини.LIVE
Ключові моменти Прогноз погоды на 20 июня

В пятницу, 20 июня, в Украине ожидается разнообразная погода, обусловленная влиянием различных атмосферных процессов. По прогнозу синоптиков, Правобережье окажется под влиянием поля повышенного давления, тогда как Левобережье — под влиянием зоны пониженного давления.

Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр.

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Пост Укргидрометеоцетра. Фото: скриншот

Прогноз погоды на 20 июня

Ночью на юге, северо-востоке страны и в Карпатах ожидаются кратковременные небольшие дожди, которые сохранятся и днем в северных и восточных регионах. На остальной территории осадков не предвидится.

Северо-западный ветер в большинстве западных, северных и центральных областях усилится до 15-20 м/с, принося с собой порцию прохлады с северных широт. Особенно ощутимым этот холод будет ночью на западе и севере Украины, а днем прохлада охватит большинство регионов.

Температура воздуха ночью будет колебаться в промежутке +11...+16 °С, на западе и севере она будет немного ниже — +8...+13 °С. Днем столбики термометров поднимутся до +15...+20 °С, а на Закарпатье воздух прогреется до +23 °С. На юге страны ночью ожидается +14...+19 °С, а днем — теплее, +21...+26 °С.

Укргидрометеоцентр сделал неутешительный прогноз на завтра - фото 2
Карта погоды. Фото: Укргидрометеоцентр

Напомним, что завтра, 20 июня, в Киеве и Киевской области ожидается преимущественно облачная погода с отдельными прояснениями. Метеорологи предупреждают о возможных дождях и сильных порывах ветра, которые могут осложнить передвижение и потребуют повышенной осторожности на улице.

А в Одессе прогнозируют переменную облачность. Ночью и утром возможны дожди, которые временно испортят погоду. Однако уже днем небо распогодится, а температура воздуха повысится до комфортных +25 °C, подарив жителям и гостям города теплый и приятный день.

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Светлана Силенко - Редактор
Автор:
Светлана Силенко
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