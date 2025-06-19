Прогноз погоди на 20 червня — якою буде погода завтра

Хлопчик гуляє під час дощу. Фото: Новини.LIVE

У п'ятницю, 20 червня, в Україні очікується різноманітна погода, що зумовлена впливом різних атмосферних процесів. За прогнозом синоптиків, Правобережжя опиниться під впливом поля підвищеного тиску, тоді як Лівобережжя – під впливом зони зниженого тиску.

Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр.

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Пост Укргідрометеоцетра. Фото: скриншот

Прогноз погоди на 20 червня

Вночі на півдні, північному сході країни та у Карпатах очікуються короткочасні невеликі дощі, які збережуться й вдень у північних та східних регіонах. На решті території опадів не передбачається.

Північно-західний вітер у більшості західних, північних і центральних областях посилиться до 15-20 м/с, приносячи з собою порцію прохолоди з північних широт. Особливо відчутним цей холод буде вночі на заході та півночі України, а вдень прохолода охопить більшість регіонів.

Температура повітря вночі коливатиметься у проміжку +11...+16 °С, на заході та півночі вона буде трохи нижчою — +8...+13 °С. Вдень стовпчики термометрів піднімуться до +15...+20 °С, а на Закарпатті повітря прогріється до +23 °С. На півдні країни вночі очікується +14...+19 °С, а вдень — тепліше, +21...+26 °С.

Карта погоди. Фото: Укргідрометеоцентр

Нагадаємо, що завтра, 20 червня, у Києві та на Київщині очікується переважно хмарна погода з окремими проясненнями. Метеорологи попереджають про можливі дощі та сильні пориви вітру, які можуть ускладнити пересування та вимагатимуть підвищеної обережності на вулиці.

А в Одесі прогнозують мінливу хмарність. Вночі та вранці можливі дощі, які тимчасово зіпсують погоду. Проте вже вдень небо розпогодиться, а температура повітря підвищиться до комфортних +25 °C, подарувавши жителям і гостям міста теплий і приємний день.