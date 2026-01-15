Видео
Главная Метео Укргидрометеоцентр прогнозирует усиление непогоды завтра

Укргидрометеоцентр прогнозирует усиление непогоды завтра

Ua ru
Дата публикации 15 января 2026 16:32
Погода на 16 января - какой будет погода завтра
Люди идут по улице во время снега. Фото иллюстративное: УНИАН

В пятницу, 16 января, большинство регионов Украины будут оставаться под влиянием области высокого давления. Это принесет морозную, но сухую погоду.

Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр в Facebook.

Читайте также:
Укргідрометеоцентр прогнозує посилення негоди завтра - фото 1
Пост Укргидрометеоцентра. Фото: скриншот

Погода на 16 января

Только на востоке и юго-востоке страны воздух с Черного моря обусловит несколько теплые условия и влажность, поэтому здесь ожидается умеренный снег ночью и небольшой днем.

Ветер на большинстве территории будет преобладать северо-восточный, на западе страны — юго-восточный, со скоростью 7-12 м/с.

Температурные показатели будут различаться в зависимости от региона. На севере и в Винницкой области ночью ожидается -23...-20 °С, днем -14...-9 °С.

В большинстве областей холодная погода: на Прикарпатье, юге и юго-востоке ночью -13...-8 °С, днем -9...-4 °С. Самая мягкая температура на Закарпатье — ночью -6...-1 °С, днем около 0 °С.

На дорогах местами ожидается гололедица.

Возможно, это изображение карта и текст
Карта погоды. Фото: Укргидрометеоцентр

Напомним, что ранее синоптики сообщали, как долго еще будет держаться холодная погода.

Напомним, что сегодня в Одесской области выпал сильный снег. Сообщалось, в каком состоянии дороги.

Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
