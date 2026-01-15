Погода на 16 января - какой будет погода завтра

Укргидрометеоцентр прогнозирует усиление непогоды завтра
В пятницу, 16 января, большинство регионов Украины будут оставаться под влиянием области высокого давления. Это принесет морозную, но сухую погоду.
Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр в Facebook.
Погода на 16 января
Только на востоке и юго-востоке страны воздух с Черного моря обусловит несколько теплые условия и влажность, поэтому здесь ожидается умеренный снег ночью и небольшой днем.
Ветер на большинстве территории будет преобладать северо-восточный, на западе страны — юго-восточный, со скоростью 7-12 м/с.
Температурные показатели будут различаться в зависимости от региона. На севере и в Винницкой области ночью ожидается -23...-20 °С, днем -14...-9 °С.
В большинстве областей холодная погода: на Прикарпатье, юге и юго-востоке ночью -13...-8 °С, днем -9...-4 °С. Самая мягкая температура на Закарпатье — ночью -6...-1 °С, днем около 0 °С.
На дорогах местами ожидается гололедица.
