Погода на 16 января - какой будет погода завтра

Люди идут по улице во время снега. Фото иллюстративное: УНИАН

В пятницу, 16 января, большинство регионов Украины будут оставаться под влиянием области высокого давления. Это принесет морозную, но сухую погоду.

Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр в Facebook.

Пост Укргидрометеоцентра. Фото: скриншот

Погода на 16 января

Только на востоке и юго-востоке страны воздух с Черного моря обусловит несколько теплые условия и влажность, поэтому здесь ожидается умеренный снег ночью и небольшой днем.

Ветер на большинстве территории будет преобладать северо-восточный, на западе страны — юго-восточный, со скоростью 7-12 м/с.

Температурные показатели будут различаться в зависимости от региона. На севере и в Винницкой области ночью ожидается -23...-20 °С, днем -14...-9 °С.

В большинстве областей холодная погода: на Прикарпатье, юге и юго-востоке ночью -13...-8 °С, днем -9...-4 °С. Самая мягкая температура на Закарпатье — ночью -6...-1 °С, днем около 0 °С.

На дорогах местами ожидается гололедица.

Карта погоды. Фото: Укргидрометеоцентр

Напомним, что ранее синоптики сообщали, как долго еще будет держаться холодная погода.

Напомним, что сегодня в Одесской области выпал сильный снег. Сообщалось, в каком состоянии дороги.