Погода на 16 січня - якою буде погода завтра

У пʼятницю, 16 січня, більшість регіонів України залишатимуться під впливом області високого тиску. Це принесе морозну, але суху погоду.

Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр у Facebook.

Погода на 16 січня

Лише на сході та південному сході країни повітря з Чорного моря зумовить дещо тепліші умови та вологість, тому тут очікується помірний сніг вночі та невеликий вдень.

Вітер на більшості території переважатиме північно-східний, на заході країни — південно-східний, зі швидкістю 7-12 м/с.

Температурні показники будуть різнитися залежно від регіону. На півночі та в Вінницькій області вночі очікується -23...-20 °С, вдень -14...-9 °С.

У більшості областей холодна погода: на Прикарпатті, півдні та південному сході вночі -13...-8 °С, вдень -9...-4 °С. Найм’якша температура на Закарпатті — вночі -6...-1 °С, вдень близько 0 °С.

На дорогах місцями очікується ожеледиця.

Карта погоди. Фото: Укргідрометеоцентр

Нагадаємо, що раніше синоптики повідомляли, як довго ще буде триматися холодна погода.

Нагадаємо, що сьогодні на Одещині випав сильний сніг. Повідомлялось, у якому стані дороги.