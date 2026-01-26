Видео
Укргидрометеоцентр предупредил о температурных контрастах завтра

Укргидрометеоцентр предупредил о температурных контрастах завтра

Ua ru
Дата публикации 26 января 2026 18:28
Прогноз погоды на 27 января - какой будет погода завтра
Женщина идет по улице в снегопад. Фото: Новини.LIVE

Во вторник, 27 января, в Украине ожидается облачная погода по всей территории. В восточных областях, а также в Сумской, Полтавской, Днепропетровской и Запорожской областях осадков не предвидится.

Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр в Facebook.

Читайте также:
Укргідрометеоцентр попередив про температурні контрасти завтра - фото 1
Пост Укргидрометеоцентр. Фото: скриншот

Прогноз погоды на 27 января

Температура ночью будет колебаться в промежутке -16...-11 °С, а днем столбик термометра покажет -8...-3 °С.

На остальной территории страны пройдут небольшой мокрый снег и дождь.

В центральных, большинстве северных и южных областей ожидается гололед. Ночью и днем здесь будет холодно — -5...0 °С.

На западе страны температура будет колебаться в промежутке -2...+3 °С, а днем на Закарпатье и юге Одесской области ожидаются +1....+6 °С. В Крыму днем температура может достичь +12 °С.

На дорогах, кроме южных регионов, ожидается гололедица. Юго-восточный ветер дует со скоростью 7-12 м/с, а днем в восточных областях порывы могут достигать 15-20 м/с.

Укргідрометеоцентр попередив про температурні контрасти завтра - фото 2
Карта погоды. Фото: Укргидрометеоцентр

Напомним, что журналисты выяснили, как одесситы спасаются во время сильного гололеда.

Ранее синоптик Наталья Диденко прогнозировала долгожданное потепление, но не надолго.

Автор:
Анастасия Писаненко
Автор:
Анастасия Писаненко
