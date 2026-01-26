Прогноз погоды на 27 января - какой будет погода завтра

Укргидрометеоцентр предупредил о температурных контрастах завтра
Во вторник, 27 января, в Украине ожидается облачная погода по всей территории. В восточных областях, а также в Сумской, Полтавской, Днепропетровской и Запорожской областях осадков не предвидится.
Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр в Facebook.
Прогноз погоды на 27 января
Температура ночью будет колебаться в промежутке -16...-11 °С, а днем столбик термометра покажет -8...-3 °С.
На остальной территории страны пройдут небольшой мокрый снег и дождь.
В центральных, большинстве северных и южных областей ожидается гололед. Ночью и днем здесь будет холодно — -5...0 °С.
На западе страны температура будет колебаться в промежутке -2...+3 °С, а днем на Закарпатье и юге Одесской области ожидаются +1....+6 °С. В Крыму днем температура может достичь +12 °С.
На дорогах, кроме южных регионов, ожидается гололедица. Юго-восточный ветер дует со скоростью 7-12 м/с, а днем в восточных областях порывы могут достигать 15-20 м/с.
