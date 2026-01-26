Відео
Головна Метео Укргідрометеоцентр попередив про температурні контрасти завтра

Укргідрометеоцентр попередив про температурні контрасти завтра

Ua ru
Дата публікації: 26 січня 2026 18:28
Прогноз погоди на 27 січня - якою буде погода завтра
Жінка йде вулицею у снігопад. Фото: Новини.LIVE

У вівторок, 27 січня, в Україні очікується хмарна погода по всій території. У східних областях, а також на Сумщині, Полтавщині, Дніпропетровщині та Запоріжжі опадів не передбачається.

Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр у Facebook.

Читайте також:
Укргідрометеоцентр попередив про температурні контрасти завтра - фото 1
Пост Укргідрометеоцентр. Фото: скриншот

Прогноз погоди на 27 січня

Температура вночі коливатиметься у проміжку -16...-11 °С, а вдень стовпчик термометра покаже -8...-3 °С.

На решті території країни пройдуть невеликий мокрий сніг та дощ.

У центральних, більшості північних та південних областей очікується ожеледь. Вночі та вдень тут буде холодно — -5...0 °С.

На заході країни температура коливатиметься у проміжку -2...+3 °С, а вдень на Закарпатті та півдні Одещини очікуються +1....+6 °С. У Криму вдень температура може досягти +12 °С.

На дорогах, крім південних регіонів, очікується ожеледиця. Південно-східний вітер дме зі швидкістю 7–12 м/с, а вдень у східних областях пориви можуть сягати 15–20 м/с.

Укргідрометеоцентр попередив про температурні контрасти завтра - фото 2
Карта погоди. Фото: Укргідрометеоцентр

Нагадаємо, що журналісти зʼясували, як одесити рятуються під час сильної ожеледиці.

Раніше синоптикиня Наталка Діденко прогнозувала довгоочікуване потепління, але не надовго.

погода Укргідрометцентр синоптик прогноз погоди погода в Україні
Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
