Прогноз погоды в Украине 30 декабря - ожидается похолодание.

Люди на улице зимой. Фото: Новини.LIVE

В Украине в понедельник, 30 декабря, облачная погода. Обойдется без осадков. Температура воздуха снизится до -8 °С.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Погода в Украине 30 декабря

В Украине ожидается облачная погода, но обойдется без существенных осадков. В западных и областных областях ночью и утром туман.

Ветер преимущественно юго-западный, 7-12 м/с.

Температура воздуха:

ночью от +2...-3 °С, днем 0...+5 °С;

в Карпатах ночью -3...-8 °С, днем около 0 °С.

Погода в Украине 30 декабря. Фото: Укргидрометцентр

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До конца суток 29 декабря, ночью и утром 30 декабря в западных областях туман. Видимость будет ограничена в рамках 200-500 м.

Объявлен первый уровень опасности.

Отмечается, что погодные условия могут привести к усложнению движения транспорта.

Погодные условия. Фото: Укргидрометцентр

Напомним, в Одессе будет ясная и теплая погода. Синоптики не прогнозируют осадков, температура воздуха будет опускаться до 0 °C.

В Харькове в воскресенье синоптики прогнозируют облачную погоду с прояснениями. Днем температура воздуха может подняться до +3 °C.