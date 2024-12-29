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Україну очікує різке похолодання — синоптики дали прогноз

29 грудня 2024 17:39
Світлана Силенко - Редактор
Прогноз погоди в Україні 30 грудня — очікується похолодання
Люди на вулиці взимку. Фото: Новини.LIVE
Світлана Силенко - Редактор

В Україні у понеділок, 30 грудня очікується хмарна погода. Обійдеться без опадів. Температура повітря впаде до -8 °С.

Про це повідоямляє Укргідрометцентр.

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Погода в Україні 30 грудня

В Україні очікується хмарна погода, проте обійдеться без істотних опадів. У західних та Вінницькій областях вночі та вранці туман.

Вітер переважно південно-західний, 7-12 м/с.

Температура повітря:

  • вночі від +2...-3 °С, вдень 0...+5 °С;
  • в Карпатах вночі -3...-8 °С, вдень близько 0 °С.
Україна
Погода в Україні 30 грудня. Фото: Укргідрометцентр

Погода у Києві 30 грудня

До кінця доби 29 грудня, вночі та вранці 30 грудня у західних та Вінницькій областях туман. Видимість буде обмежена в рамках 200-500 м.

Оголошено перший рівень небезпеки.

Зазначається, що погодні умови можуть призвести до ускладнення руху транспорту.

погодні умови
Погодні умови. Фото: Укргідрометцентр

Нагадаємо, в Одесі буде ясна та тепла погода. Синоптики не прогнозують опадів, температура повітря подекуди буде опускатися до 0 °C.

У Харкові в неділю синоптики прогнозують хмарну погоду з проясненнями. Вдень температура повітря може піднятися до +3 °C.

зима прогнози опади погода в Україні температура повітря

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