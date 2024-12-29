Прогноз погоди в Україні 30 грудня — очікується похолодання

Україну очікує різке похолодання — синоптики дали прогноз
В Україні у понеділок, 30 грудня очікується хмарна погода. Обійдеться без опадів. Температура повітря впаде до -8 °С.
Про це повідоямляє Укргідрометцентр.
Погода в Україні 30 грудня
В Україні очікується хмарна погода, проте обійдеться без істотних опадів. У західних та Вінницькій областях вночі та вранці туман.
Вітер переважно південно-західний, 7-12 м/с.
Температура повітря:
- вночі від +2...-3 °С, вдень 0...+5 °С;
- в Карпатах вночі -3...-8 °С, вдень близько 0 °С.
Погода у Києві 30 грудня
До кінця доби 29 грудня, вночі та вранці 30 грудня у західних та Вінницькій областях туман. Видимість буде обмежена в рамках 200-500 м.
Оголошено перший рівень небезпеки.
Зазначається, що погодні умови можуть призвести до ускладнення руху транспорту.
Нагадаємо, в Одесі буде ясна та тепла погода. Синоптики не прогнозують опадів, температура повітря подекуди буде опускатися до 0 °C.
У Харкові в неділю синоптики прогнозують хмарну погоду з проясненнями. Вдень температура повітря може піднятися до +3 °C.
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