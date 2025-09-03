Погода в Украине 4 сентября — прогноз на завтра от Диденко и Укргидрометцентра

Солнечный день в городе. Фото: Новости.LIVE

В четверг, 4 сентября, почти вся территория Украины будет оставаться под влиянием антициклона — ожидается сухая и солнечная погода. Однако в некоторых регионах возможны грозовые дожди.

Об этом сообщают Укргидрометцентр и синоптик Наталья Диденко.

Прогноз на 4 сентября от Укргидрометцентра

4 сентября в Украине ожидается малооблачная погода. Осадков не будет, лишь на крайнем западе страны возможны кратковременные дожди и грозы.

Ветер преимущественно северо-восточный, в западных областях — юго-восточный, 3-8 м/с.

Температура воздуха ночью составит +10...+15 °C, на побережье морей — до +18 °C. Днем столбики термометров поднимутся до +23...+28 °C, на западе и юге местами потеплеет до +30...+32 °C. В северо-восточных областях будет прохладнее: ночью +8...+13 °C, днем +21...+26 °C.

Карта температур по Украине 4 сентября. Фото: Укргидрометцентр

Прогноз на 4 сентября от Наталки Диденко

Завтра погода в Украине, по прогнозу синоптика, будет определяться действием антициклона. Поэтому в большинстве регионов будет сухо и солнечно. Впрочем, на крайнем западе страны пройдут грозовые дожди, вызванные линией восхождения.

Температура воздуха днем будет колебаться от +24 до +29 °C. В западных и южных регионах будет жарче — до +28...+32 °C.

В Киеве синоптики прогнозируют солнечную и сухую погоду с комфортной температурой около +26 °C.

Карта погоды. Фото: t.me/PohodaNatalka

