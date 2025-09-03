Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаПсихологияTravelАктуальноПромоГороскопЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Метео Украину накрыл антициклон — какая погода будет завтра

Украину накрыл антициклон — какая погода будет завтра

Ua ru
Дата публикации 3 сентября 2025 21:01
Погода в Украине 4 сентября — прогноз на завтра от Диденко и Укргидрометцентра
Солнечный день в городе. Фото: Новости.LIVE

В четверг, 4 сентября, почти вся территория Украины будет оставаться под влиянием антициклона — ожидается сухая и солнечная погода. Однако в некоторых регионах возможны грозовые дожди.

Об этом сообщают Укргидрометцентр и синоптик Наталья Диденко.

Реклама
Читайте также:

Прогноз на 4 сентября от Укргидрометцентра

4 сентября в Украине ожидается малооблачная погода. Осадков не будет, лишь на крайнем западе страны возможны кратковременные дожди и грозы.

Ветер преимущественно северо-восточный, в западных областях — юго-восточный, 3-8 м/с.

Температура воздуха ночью составит +10...+15 °C, на побережье морей — до +18 °C. Днем столбики термометров поднимутся до +23...+28 °C, на западе и юге местами потеплеет до +30...+32 °C. В северо-восточных областях будет прохладнее: ночью +8...+13 °C, днем +21...+26 °C.

Прогноз погоди 4 вересня від Укргідрометцентру
Карта температур по Украине 4 сентября. Фото: Укргидрометцентр

Прогноз на 4 сентября от Наталки Диденко

Завтра погода в Украине, по прогнозу синоптика, будет определяться действием антициклона. Поэтому в большинстве регионов будет сухо и солнечно. Впрочем, на крайнем западе страны пройдут грозовые дожди, вызванные линией восхождения.

Температура воздуха днем будет колебаться от +24 до +29 °C. В западных и южных регионах будет жарче — до +28...+32 °C.

В Киеве синоптики прогнозируют солнечную и сухую погоду с комфортной температурой около +26 °C.

Прогноз погода на 4 вересня від Діденко
Карта погоды. Фото: t.me/PohodaNatalka

Напомним, жителей Львова предупредили, что завтра в городе испортится погода.

А также мы писали, какая погода завтра будет в Харькове и области.

погода Укргидрометцентр Наталка Диденко прогноз погоды погода в Украине
Светлана Силенко - Редактор
Автор:
Светлана Силенко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации