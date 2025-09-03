Погода в Україні 4 вересня — прогноз на завтра від Діденко і Укргідрометцентру

Україну накрив антициклон — яка погода буде завтра
У четвер, 4 вересня, майже вся територія України залишатиметься під впливом антициклону — очікується суха та сонячна погода. Однак в деяких регіонах можливі грозові дощі.
Про це повідомляють Укргідрометцентр та синоптик Наталка Діденко.
Прогноз на 4 вересня від Укргідрометцентру
4 вересня в Україні очікується малохмарна погода. Опадів не буде, лише на крайньому заході країни можливі короткочасні дощі та грози.
Вітер переважно північно-східний, у західних областях — південно-східний, 3-8 м/с.
Температура повітря вночі становитиме +10…+15 °C, на узбережжі морів — до +18 °C. Вдень стовпчики термометрів піднімуться до +23…+28 °C, на заході та півдні місцями потеплішає до +30…+32 °C. У північно-східних областях буде прохолодніше: вночі +8…+13 °C, вдень +21…+26 °C.
Прогноз на 4 вересня від Наталки Діденко
Завтра погода в Україні, за прогнозом синоптика, буде визначатися дією антициклону. Тож у більшості регіонів буде сухо та сонячно. Втім, на крайньому заході країни пройдуть грозові дощі, спричинені лінією сходження.
Температура повітря вдень коливатиметься від +24 до +29 °C. У західних та південних регіонах буде спекотніше — до +28…+32 °C.
У Києві синоптики прогнозують сонячну та суху погоду з комфортною температурою близько +26 °C.
