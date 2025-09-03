Відео
Україну накрив антициклон — яка погода буде завтра

Україну накрив антициклон — яка погода буде завтра

Ua ru
Дата публікації: 3 вересня 2025 21:01
Погода в Україні 4 вересня — прогноз на завтра від Діденко і Укргідрометцентру
Сонячний день у місті. Фото: Новини.LIVE

У четвер, 4 вересня, майже вся територія України залишатиметься під впливом антициклону — очікується суха та сонячна погода. Однак в деяких регіонах можливі грозові дощі.

Про це повідомляють Укргідрометцентр та синоптик Наталка Діденко.

Читайте також:

Прогноз на 4 вересня від Укргідрометцентру

4 вересня в Україні очікується малохмарна погода. Опадів не буде, лише на крайньому заході країни можливі короткочасні дощі та грози.

Вітер переважно північно-східний, у західних областях — південно-східний, 3-8 м/с.

Температура повітря вночі становитиме +10…+15 °C, на узбережжі морів — до +18 °C. Вдень стовпчики термометрів піднімуться до +23…+28 °C, на заході та півдні місцями потеплішає до +30…+32 °C. У північно-східних областях буде прохолодніше: вночі +8…+13 °C, вдень +21…+26 °C.

Прогноз погоди 4 вересня від Укргідрометцентру
Карта температур по Україні 4 вересня. Фото: Укргідрометцентр

Прогноз на 4 вересня від Наталки Діденко

Завтра погода в Україні, за прогнозом синоптика, буде визначатися дією антициклону. Тож у більшості регіонів буде сухо та сонячно. Втім, на крайньому заході країни пройдуть грозові дощі, спричинені лінією сходження.

Температура повітря вдень коливатиметься від +24 до +29 °C. У західних та південних регіонах буде спекотніше — до +28…+32 °C.

У Києві синоптики прогнозують сонячну та суху погоду з комфортною температурою близько +26 °C.

Прогноз погода на 4 вересня від Діденко
Карта погоди. Фото: t.me/PohodaNatalka

Нагадаємо, мешканців Львова попередили, що завтра у місті зіпсується погода.

А також ми писали, яка погода завтра буде в Харкові та області.

погода Укргідрометцентр Наталка Діденко прогноз погоди погода в Україні
Світлана Силенко - Редактор
Автор:
Світлана Силенко
