Видео

Украину накроет туман, но погода удивит — прогноз на завтра

Украину накроет туман, но погода удивит — прогноз на завтра

Ua ru
Дата публикации 1 ноября 2025 21:22
обновлено: 19:06
Какой будет погода в начале ноября - прогноз синоптиков
Люди в осеннем парке. Фото: Новини.LIVE

В воскресенье, 2 ноября в Украине будет преобладать сухая и теплая погода, местами с туманами ночью и утром. Температура воздуха днем будет колебаться от +9...+14 °C, а на западе и юге страны местами поднимется до +18 °C.

Об этом сообщают Укргидрометцентр и синоптик Наталья Диденко.

Читайте также:

Погода в Украине на 2 ноября

По данным Укргидрометцентра, 2 ноября ожидается переменная облачность и без осадков. В ночное и утреннее время туман прогнозируется почти по всей территории страны, кроме западных, Житомирской, Винницкой и Одесской областей. Ветер южный, 5-10 м/с, видимость в тумане местами будет снижаться до 200-500 метров.

Украинцам синоптики обещают на завтра солнечную и теплую погоду
Сообщение Укргидрометцентра в Facebook. Фото: скриншот

"В воскресенье, 2 ноября новый месяц года, на который всегда больше всего нареканий за его облачность, решит подкорректировать свой имидж и подарит украинцам по-настоящему теплую погоду и даже с солнышком!", — отметила Наталья Диденко.

Укргидрометцентр сообщил об опасных метеорологических явлениях
Опасные метеорологические явления. Фото: Укргидрометцентр в Facebook

В дневные часы температура воздуха составит +10...+14 °C, на юге и западе страны - +12...+17 °C, на Закарпатье и Прикарпатье местами до +18 °C. В Киеве ноябрь начнется теплой и сухой погодой - дневная температура будет колебаться в пределах +11...+13 °C. Синоптики предупреждают о желтом уровне опасности из-за туманов, которые могут затруднить движение транспорта.

Напомним, что 2 ноября на Харьковщине прогнозируется преимущественно облачная погода с прояснениями и без существенных осадков, а утром ожидается туман с видимостью до 200-500 метров.

Ранее мы также информировали, что в Одессе 2 ноября температура будет комфортной, хотя прогнозируется сильный ветер, однако погода останется благоприятной для прогулок по городу.

Светлана Силенко - Редактор
Автор:
Светлана Силенко
