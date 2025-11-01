Якою буде погода на початку листопада — прогноз синоптиків

Люди в осінньому парку. Фото: Новини.LIVE

У неділю, 2 листопада в Україні переважатиме суха й тепла погода, подекуди з туманами вночі та вранці. Температура повітря вдень коливатиметься від +9...+14 °C, а на заході та півдні країни місцями підніметься до +18 °C.

Про це повідомляють Укргідрометцентр та синоптик Наталка Діденко.

Погода в Україні на 2 листопада

За даними Укргідрометцентру, 2 листопада очікується мінлива хмарність і без опадів. У нічний та ранковий час туман прогнозується майже по всій території країни, окрім західних, Житомирської, Вінницької та Одеської областей. Вітер південний, 5–10 м/с, видимість у тумані місцями знижуватиметься до 200–500 метрів.

"У неділю, 2 листопада новий місяць року, на який завжди чи не найбільше нарікань за його хмарність, вирішить підкоректувати свій імідж та подарує українцям по-справжньому теплу погоду та навіть із сонечком!", — зазначила Наталка Діденко.

У денні години температура повітря становитиме +10...+14 °C, на півдні та заході країни — +12...+17 °C, на Закарпатті та Прикарпатті місцями до +18 °C. У Києві листопад почнеться теплою та сухою погодою — денна температура коливатиметься в межах +11...+13 °C. Синоптики попереджають про жовтий рівень небезпечності через тумани, що можуть ускладнити рух транспорту.

Нагадаємо, що 2 листопада на Харківщині прогнозується переважно хмарна погода з проясненнями та без істотних опадів, а вранці очікується туман із видимістю до 200–500 метрів.

Раніше ми також інформували, що в Одесі 2 листопада температура буде комфортною, хоча прогнозується сильний вітер, однак погода залишиться сприятливою для прогулянок містом.