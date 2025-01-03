Прогноз погоды в Украине на сегодня, 4 января, от Укргидрометцентра

Люди зимой. Фото: Новини.LIVE

Завтра в Украине ожидается облачная погода с прояснениями. В большинстве регионов возможен небольшой снег, а ночью на востоке и юго-востоке прогнозируется умеренный мокрый снег и дождь.

Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр.

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Карта погоды 4 января. Фото: Укргидрометцентр

Прогноз погоды в Украине 4 января

На дорогах страны, за исключением южных и юго-восточных областей, будет гололедица.

Ветер ожидается преимущественно западный со скоростью 7-12 м/с. В западных областях, а днем также в северных и центральных, возможны порывы ветра до 15-18 м/с.

Температура воздуха ночью -1...-6 °С. Днем ожидается -3...+2 °С. В южной части и на Луганщине — 0...+5 °С, в Крыму — до +8 °С.

В Карпатах ожидается снег, а температура в течение суток будет держаться в пределах -7…-12 °С.

Предупреждение о непогоде в Украине 4 января

Карта непогоды 4 января. Фото: Укргидрометцентр

На дорогах страны, кроме юга и юго-востока будет гололедица. В западных, а днем в северных и центральных областях возможны порывы ветра до 15-18 м/с. Вследствие объявлен І уровень опасности — желтый.

Погодние условия могут осложнить работу энергетических, строительных и коммунальных предприятий, а также движение транспорта.

Кроме того, 4 января из-за снижения температуры в верховьях Днестра и его горных притоках (Львовская, Ивано-Франковская области) ожидается интенсивное образование шуги.

На отдельных участках рек возможен ледостав и формирование зажоров льда, что приведет к повышению уровня воды на 0,5-1,0 м над уровнем.

Предупреждение о непогоде в Украине 4 января. Фото: Укргидрометцентр

Напомним, синоптики предупреждают об осадках и гололедице в Киеве 3 января.

А Львов сегодня накрыла переменная облачность с прояснениями.