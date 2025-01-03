Прогноз погоди в Україні на завтра, 4 січня, від Укргідрометцентру

Люди взимку. Фото: Новини.LIVE

Завтра в Україні очікується хмарна погода з проясненнями. У більшості регіонів можливий невеликий сніг, а вночі на сході та південному сході прогнозується помірний мокрий сніг та дощ.

Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр.

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Карта погоди 4 січня. Фото: Укргідрометцентр

Прогноз погоди в Україні 4 січня

На дорогах країни, за винятком південних та південно-східних областей, буде ожеледиця.

Вітер очікується переважно західний зі швидкістю 7-12 м/с. У західних областях, а вдень також у північних та центральних, можливі пориви вітру до 15-18 м/с.

Температура повітря вночі -1...-6 °С. Вдень очікується -3...+2 °С. У південній частині та на Луганщині — 0...+5 °С, у Криму — до +8 °С.

У Карпатах очікується сніг, а температура протягом доби триматиметься в межах -7…-12 °С.

Попередження про негоду в Україні 4 січня

Карта негоди 4 січня. Фото: Укргідрометцентр

На дорогах країни, окрім півдня та південного сходу буде ожеледиця. У західних, а вдень у північних і центральних областях можливі пориви вітру до 15-18 м/с. Внаслідок оголошено І рівень небезпеки — жовтий.

Погодні умови можуть ускладнити роботу енергетичних, будівельних і комунальних підприємств, а також рух транспорту.

Крім того, 4 січня через зниження температури у верхів’ї Дністра та його гірських притоках (Львівська, Івано-Франківська області) очікується інтенсивне утворення шуги.

На окремих ділянках річок можливий льодостав та формування зажорів льоду, що призведе до підвищення рівня води на 0,5-1,0 м над рівнем.

Попередження про негоду в Україні 4 січня. Фото: Укргідрометцентр

Нагадаємо, синоптики попереджають про опади та ожеледицю у Києві 3 січня.

А Львів сьогодні накрила мінлива хмарність із проясненнями.