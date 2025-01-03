Прогноз погоди в Україні на завтра, 4 січня, від Укргідрометцентру

Україну накриє негода — синоптики попередили про небезпеку
Завтра в Україні очікується хмарна погода з проясненнями. У більшості регіонів можливий невеликий сніг, а вночі на сході та південному сході прогнозується помірний мокрий сніг та дощ.
Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр.
Прогноз погоди в Україні 4 січня
На дорогах країни, за винятком південних та південно-східних областей, буде ожеледиця.
Вітер очікується переважно західний зі швидкістю 7-12 м/с. У західних областях, а вдень також у північних та центральних, можливі пориви вітру до 15-18 м/с.
Температура повітря вночі -1...-6 °С. Вдень очікується -3...+2 °С. У південній частині та на Луганщині — 0...+5 °С, у Криму — до +8 °С.
У Карпатах очікується сніг, а температура протягом доби триматиметься в межах -7…-12 °С.
Попередження про негоду в Україні 4 січня
На дорогах країни, окрім півдня та південного сходу буде ожеледиця. У західних, а вдень у північних і центральних областях можливі пориви вітру до 15-18 м/с. Внаслідок оголошено І рівень небезпеки — жовтий.
Погодні умови можуть ускладнити роботу енергетичних, будівельних і комунальних підприємств, а також рух транспорту.
Крім того, 4 січня через зниження температури у верхів’ї Дністра та його гірських притоках (Львівська, Івано-Франківська області) очікується інтенсивне утворення шуги.
На окремих ділянках річок можливий льодостав та формування зажорів льоду, що призведе до підвищення рівня води на 0,5-1,0 м над рівнем.
Нагадаємо, синоптики попереджають про опади та ожеледицю у Києві 3 січня.
А Львів сьогодні накрила мінлива хмарність із проясненнями.
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