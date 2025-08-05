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Украинцев порадовали теплом — прогноз погоды на сегодня

Ua ru
Дата публикации 5 августа 2025 06:25
Погода сегодня, 5 августа, в Украине — Укргидрометцентр и синоптик Наталья Диденко
Лето в городе. Фото: Новини.LIVE

Прогноз погоды на вторник, 5 августа, сообщили синоптики. Сегодня ожидается переменная облачность, без осадков. 

Об этом в понедельник, 4 августа, сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре.

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Карта "Погода в Украине" от Укргидрометцентра

Сегодня ветер будет дуть преимущественно северо-западный со скоростью 5-10 м/с. Температура в южной части ночью составила +18...+23 °С, днем будет +30...+34 °С. На остальной территории ночью +14...+19 °С, днем +24...+29 °С.

В Карпатах небольшой дождь. На ночь и утро синоптики прогнозируют туман, а температуру — ночью +8...+13 °С, днем +18...+23 °С.

По всій буде Україні буде тепло — прогноз погоди на сьогодні - фото 2
Карта температур от Meteopost.com

На территории Киевской области и Киева 5 августа прогнозируют переменную облачность, без осадков. Ветер будет дуть северо-западный со скоростью 5-10 м/с. Температура по области ночью составила +14...+19 °С, днем будет +24...+29 °С.

В Киеве тем временем ночью +17...+19 °С, днем +27...+29 °С.

Прогноз погоды от Наталки Диденко

По прогнозу синоптика Наталки Диденко, сегодня температура воздуха в Украине составит +24...+29 °С, в южной части +30...+34 °С. Кроме того, +30 °С будет в Днепропетровской, Полтавской областях и в Кропивницком с районами.

Как прогнозировала Диденко, дожди, местами с грозами, могли пройти ночью в западных областях, а днем локальные осадки вероятны только в Карпатах, а также Житомирской и Винницкой областях. В целом в Украине будет преобладать сухая воздушная масса.

В то же время в Киеве во вторник тоже будет сухо, солнечно, а температура составит до +29 °С.

Дождей будет больше на западе, севере и в центре Украины уже завтра, 6 августа. Юг и восток будут принадлежать сухой погоде.

Напомним, что погода в Харькове и области сегодня ожидается с переменной облачностью. Синоптики не прогнозируют осадков, а температура воздуха будет жаркой.

Также мы писали, что температура воздуха будет достаточно высокой и в Одессе, осадков там тоже не прогнозируют. Вода в море также не похолодает, поэтому горожане и туристы смогут насладиться купанием вдоволь.

погода Укргидрометцентр Наталка Диденко синоптик прогноз погоды погода в Украине
Людмила Войтюк - Редактор
Автор:
Людмила Войтюк
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