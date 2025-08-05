Погода сьогодні, 5 серпня, в Україні — Укргідрометцентр та синоптик Наталка Діденко

Українців порадували теплом — прогноз погоди на сьогодні
Прогноз погоди на вівторок, 5 серпня, повідомили синоптики. Сьогодні очікується мінлива хмарність, без опадів.
Про це у понеділок, 4 серпня, повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.
Яка погода буде в Україні 5 серпня
Сьогодні вітер дутиме переважно північно-західний зі швидкістю 5-10 м/с. Температура у південній частині вночі становила +18...+23 °С, вдень будет +30...+34 °С. На решті території вночі +14...+19 °С, вдень +24...+29 °С.
В Карпатах невеликий дощ. На ніч та ранок синоптики прогнозувати туман, а температуру — вночі +8...+13 °С, вдень +18...+23 °С.
На території Київської області та Києва 5 серпня прогнозують мінливу хмарність, без опадів. Вітер дутиме північно-західний зі швидкістю 5-10 м/с. Температура по області вночі становила +14...+19 °С, вдень буде +24...+29 °С.
У Києві тим часом вночі +17...+19 °С, вдень +27...+29 °С.
Прогноз погоди від Наталки Діденко
За прогнозом синоптика Наталки Діденко, сьогодні температура повітря в Україні становитиме +24...+29 °С, у південній частині +30...+34 °С. Крім того, +30 °С буде у Дніпропетровській, Полтавській областях та в Кропивницькому з районами.
Як прогнозувала Діденко, дощі, подекуди з грозами, могли пройти вночі у західних областях, а вдень локальні опади ймовірні лише в Карпатах, а також Житомирській та Вінницькій областях. Загалом в Україні переважатиме суха повітряна маса.
Водночас у Києві у вівторок теж буде сухо, сонячно, а температура становитиме до +29 °С.
Дощів буде більше на заході, півночі та в центрі України вже завтра, 6 серпня. Південь та схід належатимуть сухій погоді.
Нагадаємо, що погода в Харкові та області сьогодні очікується з мінливою хмарністю. Синоптики не прогнозують опадів, а температура повітря буде спекотною.
Також ми писали, що температура повітря буде досить високою і в Одесі, опадів там теж не прогнозують. Вода у морі також не похолодшає, тому містяни та туристи зможуть насолодитися купанням вдосталь.
Читайте Новини.LIVE!