Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїПсихологіяДімСпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиШтабАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Метео Українців порадували теплом — прогноз погоди на сьогодні

Українців порадували теплом — прогноз погоди на сьогодні

Ua ru
Дата публікації: 5 серпня 2025 06:25
Погода сьогодні, 5 серпня, в Україні — Укргідрометцентр та синоптик Наталка Діденко
Літо в місті. Фото: Новини.LIVE

Прогноз погоди на вівторок, 5 серпня, повідомили синоптики. Сьогодні очікується мінлива хмарність, без опадів.

Про це у понеділок, 4 серпня, повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

Реклама
Читайте також:

Яка погода буде в Україні 5 серпня

По всій буде Україні буде тепло — прогноз погоди на сьогодні - фото 1
Карта "Погода в Україні" від Укргідрометцентру

Сьогодні вітер дутиме переважно північно-західний зі швидкістю 5-10 м/с. Температура у південній частині вночі становила +18...+23 °С, вдень будет +30...+34 °С. На решті території вночі +14...+19 °С, вдень +24...+29 °С.

В Карпатах невеликий дощ. На ніч та ранок синоптики прогнозувати туман, а температуру — вночі +8...+13 °С, вдень +18...+23 °С.

По всій буде Україні буде тепло — прогноз погоди на сьогодні - фото 2
Карта температур від Meteopost.com

На території Київської області та Києва 5 серпня прогнозують мінливу хмарність, без опадів. Вітер дутиме північно-західний зі швидкістю 5-10 м/с. Температура по області вночі становила +14...+19 °С, вдень буде +24...+29 °С.

У Києві тим часом вночі +17...+19 °С, вдень +27...+29 °С.

Прогноз погоди від Наталки Діденко

За прогнозом синоптика Наталки Діденко, сьогодні температура повітря в Україні становитиме +24...+29 °С, у південній частині +30...+34 °С. Крім того, +30 °С буде у Дніпропетровській, Полтавській областях та в Кропивницькому з районами.

Як прогнозувала Діденко, дощі, подекуди з грозами, могли пройти вночі у західних областях, а вдень локальні опади ймовірні лише в Карпатах, а також Житомирській та Вінницькій областях. Загалом в Україні переважатиме суха повітряна маса.

Водночас у Києві у вівторок теж буде сухо, сонячно, а температура становитиме до +29 °С.

Дощів буде більше на заході, півночі та в центрі України вже завтра, 6 серпня. Південь та схід належатимуть сухій погоді.

Нагадаємо, що погода в Харкові та області сьогодні очікується з мінливою хмарністю. Синоптики не прогнозують опадів, а температура повітря буде спекотною.

Також ми писали, що  температура повітря буде досить високою і в Одесі, опадів там теж не прогнозують. Вода у морі також не похолодшає, тому містяни та туристи зможуть насолодитися купанням вдосталь. 

погода Укргідрометцентр Наталка Діденко синоптик прогноз погоди погода в Україні
Людмила Войтюк - Редактор
Автор:
Людмила Войтюк
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації