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Украинцев предупредили об опасной погоде — прогноз на завтра

21 ноября 2024 17:24
Светлана Силенко - Редактор
Прогноз погоды в Украине 22 ноября — Укргидрометцентр предупредил об опасности
Прохожие в снежную погоду. Фото: Новини.LIVE
Светлана Силенко - Редактор

В Украине в пятницу, 22 ноября, ожидается облачная погода. Во многих областях пройдет дождь и мокрый снег. Возможны опасные метеорологические явления.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Погода в Украине 22 ноября

В Украине ожидается облачная погода. Ночью в восточных областях, Закарпатье и Прикарпатье, днем в Украине, кроме юго-востока и востока, умеренный снег и дождь. В Закарпатье ожидаются значительные осадки.

В западных, северных, Винницкой и Черкасской областях на дорогах гололедица.

Ветер преимущественно южный, 7-12 м/с. Ночью на востоке и западе государства порывы ветра 15-20 м/с.

Температура воздуха:

  • ночью в западных, северных, Винницкой и Черкасской областях -6...-1 °С, днем -1...+4 °С;
  • на остальной территории ночью -3...+2 °С, днем +2...+7 °С, на юге страны +8...+13 °С.

Синоптики также рассказывают, что в Карпатах ночью умеренный, днем сильный снег, метель. Температура ночью будет колебаться в пределах -11...-6 °С, днем -5...0 °С.

погода в Украине
Погода в Украине 22 ноября. Фото: Укргидрометцентр

Синоптики предупреждают

В Украине 22 ноября ночью на востоке и западе днем порывы ветра будут достигать 15-20 м/с. Днем в Закарпатье ожидается сильный дождь и мокрый снег, в Карпатах сильный снег, метель.

В западных, северных, Винницкой и Черкасской областях на дорогах гололедица. Объявлен первый уровень опасности.

Погодные условия приведут к усложнению работы энергетических и коммунальных предприятий. Также возможны нарушения в движении транспорта.

синоптики предупреждают об опасности
Опасные явления на Украине 22 ноября. Фото: Укргидрометцентр

Напомним, в ночь на 21 ноября Киев накрыл значительный снегопад. В связи с этим на улицы столицы вывели спецтехнику для очистки дорог.

Также во Львовской области синоптики прогнозируют начало зимней непогоды. Коммунальные службы города заверили, что готовы расчищать дорогу от снега.

Укргидрометцентр снег синоптик погода в Украине температура воздуха

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