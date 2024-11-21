Прогноз погоды в Украине 22 ноября — Укргидрометцентр предупредил об опасности

Прохожие в снежную погоду. Фото: Новини.LIVE

В Украине в пятницу, 22 ноября, ожидается облачная погода. Во многих областях пройдет дождь и мокрый снег. Возможны опасные метеорологические явления.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Погода в Украине 22 ноября

В Украине ожидается облачная погода. Ночью в восточных областях, Закарпатье и Прикарпатье, днем в Украине, кроме юго-востока и востока, умеренный снег и дождь. В Закарпатье ожидаются значительные осадки.

В западных, северных, Винницкой и Черкасской областях на дорогах гололедица.

Ветер преимущественно южный, 7-12 м/с. Ночью на востоке и западе государства порывы ветра 15-20 м/с.

Температура воздуха:

ночью в западных, северных, Винницкой и Черкасской областях -6...-1 °С, днем -1...+4 °С;

на остальной территории ночью -3...+2 °С, днем +2...+7 °С, на юге страны +8...+13 °С.

Синоптики также рассказывают, что в Карпатах ночью умеренный, днем сильный снег, метель. Температура ночью будет колебаться в пределах -11...-6 °С, днем -5...0 °С.

Погода в Украине 22 ноября. Фото: Укргидрометцентр

Синоптики предупреждают

В Украине 22 ноября ночью на востоке и западе днем порывы ветра будут достигать 15-20 м/с. Днем в Закарпатье ожидается сильный дождь и мокрый снег, в Карпатах сильный снег, метель.

В западных, северных, Винницкой и Черкасской областях на дорогах гололедица. Объявлен первый уровень опасности.

Погодные условия приведут к усложнению работы энергетических и коммунальных предприятий. Также возможны нарушения в движении транспорта.

Опасные явления на Украине 22 ноября. Фото: Укргидрометцентр

Напомним, в ночь на 21 ноября Киев накрыл значительный снегопад. В связи с этим на улицы столицы вывели спецтехнику для очистки дорог.

Также во Львовской области синоптики прогнозируют начало зимней непогоды. Коммунальные службы города заверили, что готовы расчищать дорогу от снега.