Прогноз погоды в Украине 22 ноября — Укргидрометцентр предупредил об опасности

Украинцев предупредили об опасной погоде — прогноз на завтра
В Украине в пятницу, 22 ноября, ожидается облачная погода. Во многих областях пройдет дождь и мокрый снег. Возможны опасные метеорологические явления.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Погода в Украине 22 ноября
В Украине ожидается облачная погода. Ночью в восточных областях, Закарпатье и Прикарпатье, днем в Украине, кроме юго-востока и востока, умеренный снег и дождь. В Закарпатье ожидаются значительные осадки.
В западных, северных, Винницкой и Черкасской областях на дорогах гололедица.
Ветер преимущественно южный, 7-12 м/с. Ночью на востоке и западе государства порывы ветра 15-20 м/с.
Температура воздуха:
- ночью в западных, северных, Винницкой и Черкасской областях -6...-1 °С, днем -1...+4 °С;
- на остальной территории ночью -3...+2 °С, днем +2...+7 °С, на юге страны +8...+13 °С.
Синоптики также рассказывают, что в Карпатах ночью умеренный, днем сильный снег, метель. Температура ночью будет колебаться в пределах -11...-6 °С, днем -5...0 °С.
Синоптики предупреждают
В Украине 22 ноября ночью на востоке и западе днем порывы ветра будут достигать 15-20 м/с. Днем в Закарпатье ожидается сильный дождь и мокрый снег, в Карпатах сильный снег, метель.
В западных, северных, Винницкой и Черкасской областях на дорогах гололедица. Объявлен первый уровень опасности.
Погодные условия приведут к усложнению работы энергетических и коммунальных предприятий. Также возможны нарушения в движении транспорта.
Напомним, в ночь на 21 ноября Киев накрыл значительный снегопад. В связи с этим на улицы столицы вывели спецтехнику для очистки дорог.
Также во Львовской области синоптики прогнозируют начало зимней непогоды. Коммунальные службы города заверили, что готовы расчищать дорогу от снега.
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