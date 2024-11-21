Прогноз погоди в Україні 22 листопада — Укргідрометцентр попередив про небезпеку

Перехожі у снігову погоду. Фото: Новини.LIVE

В Україні у п'ятницю, 22 листопада, очікується хмарна погода. В багатьох областях пройдуть дощі та мокрий сніг. Можливі небезпечні метеорологічні явища.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Погода в Україні 22 листопада

В Україні очікується хмарна погода. Вночі у східних областях, на Закарпатті та Прикарпатті, вдень в Україні, крім південного сходу та сходу, помірний сніг та дощ. На Закарпатті очікуються значні опади.

У західних, північних, Вінницькій та Черкаській областях на дорогах ожеледиця.

Вітер переважно південний, 7-12 м/с. Вночі на сході та заході нашої держави пориви вітру 15-20 м/с.

Температура повітря:

вночі у західних, північних, Вінницькій та Черкаській областях -6...-1 °С, вдень -1...+ 4 °С;

на решті території вночі -3...+2 °С, вдень +2...+7 °С, на півдні країни +8...+13 °С.

Синоптики також розповідають, що у Карпатах вночі помірний, вдень значний сніг, хуртовина. Температура вночі коливатиметься в межах -11...-6 °С, вдень -5...0 °С.

Погода в Україні 22 листопада. Фото: Укргідрометцентр

Синоптики попереджають

В Україні 22 листопада вночі на сході та заході, вдень пориви вітру досягатимуть 15-20 м/с. Вдень на Закарпатті очікується значний дощ та мокрий сніг, в Карпатах значний сніг, хуртовина.

У західних, північних, Вінницькій та Черкаській областях на дорогах ожеледиця. Оголошено перший рівень небезпеки.

Погодні умови призведуть до ускладнення роботи енергетичних та комунальних підприємств. Також можливі порушення у русі транспорту.

Небезпечні явища в Україні 22 листопада. Фото: Укргідрометцентр

Нагадаємо, у ніч на 21 листопада Київ накрив значний снігопад. Через це на вулиці столиці вивели спецтехніку для чищення доріг.

Також у Львівській області синоптики прогнозують початок зимової негоди. Комунальні служби міста запевнили, що готові розчищати дороги від снігу.