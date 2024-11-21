Прогноз погоди в Україні 22 листопада — Укргідрометцентр попередив про небезпеку

Українців попередили про небезпечну погоду — прогноз на завтра
В Україні у п'ятницю, 22 листопада, очікується хмарна погода. В багатьох областях пройдуть дощі та мокрий сніг. Можливі небезпечні метеорологічні явища.
Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Погода в Україні 22 листопада
В Україні очікується хмарна погода. Вночі у східних областях, на Закарпатті та Прикарпатті, вдень в Україні, крім південного сходу та сходу, помірний сніг та дощ. На Закарпатті очікуються значні опади.
У західних, північних, Вінницькій та Черкаській областях на дорогах ожеледиця.
Вітер переважно південний, 7-12 м/с. Вночі на сході та заході нашої держави пориви вітру 15-20 м/с.
Температура повітря:
- вночі у західних, північних, Вінницькій та Черкаській областях -6...-1 °С, вдень -1...+ 4 °С;
- на решті території вночі -3...+2 °С, вдень +2...+7 °С, на півдні країни +8...+13 °С.
Синоптики також розповідають, що у Карпатах вночі помірний, вдень значний сніг, хуртовина. Температура вночі коливатиметься в межах -11...-6 °С, вдень -5...0 °С.
Синоптики попереджають
В Україні 22 листопада вночі на сході та заході, вдень пориви вітру досягатимуть 15-20 м/с. Вдень на Закарпатті очікується значний дощ та мокрий сніг, в Карпатах значний сніг, хуртовина.
У західних, північних, Вінницькій та Черкаській областях на дорогах ожеледиця. Оголошено перший рівень небезпеки.
Погодні умови призведуть до ускладнення роботи енергетичних та комунальних підприємств. Також можливі порушення у русі транспорту.
Нагадаємо, у ніч на 21 листопада Київ накрив значний снігопад. Через це на вулиці столиці вивели спецтехніку для чищення доріг.
Також у Львівській області синоптики прогнозують початок зимової негоди. Комунальні служби міста запевнили, що готові розчищати дороги від снігу.
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