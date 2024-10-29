Прогноз погоды в Украине во вторник, 29 октября, от Укргидрометцентра и синоптика Наталки Диденко

Туманная погода. Фото: УНИАН

Прогноз погоды в Украине на вторник, 29 октября, сообщили синоптики. Ожидается переменная облачность, без осадков. Лишь на крайнем западе днем будет небольшой дождь. В западных, восточных областях и в Приазовье ночью и утром ожидается туман.

Об этом в понедельник, 28 октября, сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре.

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Карта "Погода в Украине" от Укргидрометцентра

Ветер северо-западный, а в западных областях юго-западный — будет дуть со скоростью 5-10 м/с.

Температура ночью ожидается на уровне +2...+7 °С, в южной части +6...+11 °С. Днем прогнозируют +9...+14 °С, а в Закарпатье, Одесской области и в Крыму до +18 °С.

Карта температур от Meteopost.com

В Киевской области 29 октября ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер будет дуть северо-западный со скоростью 5-10 м/с. Температура ночью составит +2...+7 °С, днем +9...+14 °С.

В Киеве ночью прогнозируют +4...+6 °С, днем +11...+13 °С.

Прогноз погоды от Наталки Диденко

По прогнозу синоптика Наталки Диденко во вторник, 29 октября, дожди возможны только в западных областях. На большинстве территории Украины будет сухая погода, разве что с туманами.

В течение дня ожидается +10...+16 °С, а в Волынской, Ровенской, Черниговской и Сумской областях +9...+11 °С.

В Киеве 29 октября без осадков. Температура ночью будет +6...+8 °С, днем +11...+13 °С.

Также Диденко добавила, что ощутимое похолодание придет начиная со 2-3 ноября.

Напомним, что в Харькове и Харьковской области 29 октября прогнозируют облачную погоду без существенных осадков. Температура воздуха ожидается в пределах +9…+14 °С.

В свою очередь одесситов и жителей Одесской области тоже ожидает относительно теплая и сухая погода. Но водителям следует соблюдать осторожность — утром на дорогах возможен туман.