Прогноз погоди в Україні у вівторок, 29 жовтня, від Укргідрометцентру та синоптика Наталки Діденко

Туманна погода. Фото: УНІАН

Прогноз погоди в Україні на вівторок, 29 жовтня, повідомили синоптики. Очікується мінлива хмарність, без опадів. Лише на крайньому заході вдень буде невеликий дощ. В західних, східних областях та Приазов'ї вночі та вранці очікується туман.

Про це у понеділок, 28 жовтня, повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

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Карта "Погода в Україні" від Укргідрометцентру

Вітер північно-західний, а західних областях південно-західний дутиме зі швидкістю 5-10 м/с.

Температура вночі очікується на рівні +2...+7 °С, у південній частині +6...+11 °С. Вдень прогнозують +9...+14 °С, а на Закарпатті, Одещині та в Криму до +18 °С.

Карта температур від Meteopost.com

У Київській області 29 жовтня очікується мінлива хмарність, без опадів. Вітер дутиме північно-західний зі швидкістю 5-10 м/с. Температура вночі становитиме +2...+7 °С, вдень +9...+14 °С.

У Києві вночі прогнозують +4...+6 °С, вдень +11...+13 °С.

Прогноз погоди від Наталки Діденко

За прогнозом синоптика Наталки Діденко у вівторок, 29 жовтня, дощі можливі лише у західних областях. На переважній більшості території України буде суха погода, хіба що з туманами.

Протягом дня очікується +10...+16 °С, а на Волині, Рівненщині, Чернігівщині та Сумщині +9...+11 °С.

У Києві 29 жовтня без опадів. Температура вночі становитиме +6...+8 °С, вдень +11...+13 °С.

Також Діденко додала, що відчутне похолодання прийде з 2-3 листопада

Нагадаємо, що у Харкові та Харківській області 29 жовтня прогнозують хмарну погоду без істотних опадів. Температура повітря очікується в межах +9...+14 °С.

У свою чергу одеситів та жителів Одеської області теж очікує відносно тепла і суха погода. Але водіям слід бути обережними — вранці на дорогах можливий туман.