Погода в Украине 8 октября — прогноз от Наталки Диденко и Укргидрометцентра

Дождливая погода. Фото: vechirniy.kyiv.ua

В среду, 8 октября, в Украине будет царить настоящая осенняя погода с дождями, которую обусловят атмосферные фронты активного южного циклона с центром над Черным морем. Атмосферное давление будет снижаться, а влажность будет оставаться повышенной.

Об этом сообщает Укргидрометцентр и синоптик Наталья Диденко.

Прогноз погоды на 8 октября от Укргидрометцентра

В течение суток будет преобладать облачная погода. Дожди пройдут почти по всей территории — небольшие или умеренные, за исключением крайнего запада. В Одесской области возможны значительные осадки, а местами на юге и юго-востоке — сильные дожди с грозами.

Ветер будет северо-восточный, 7-12 м/с, местами в Карпатах, на юге и юго-востоке порывы будут достигать 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью составит +8...+13 °С, на юго-востоке — до +16 °С, а в западных областях — +4...+9 °С тепла. Днем ожидается +11...+16 °С, только на востоке и юго-востоке — до +21 °С.

Карта погоды на 8 октября. Фото: Укргидрометцентр

Прогноз погоды на 8 октября от Диденко

Больше всего осадков прогнозируется в южной части страны, в частности в Одесской области, где возможны значительные дожди. В других регионах погода также будет влажной, но на востоке и во второй половине дня на западе существенных осадков не ожидается.

Прохладнее всего будет на западе — днем +9...+12 °С. В центре от +12 до +19 °С. В Полтавской, Черкасской и Кировоградской областях ожидается +12...+15 °С, на севере — +13...+16 °С. Теплее будет на востоке и юго-востоке — +15...+20 °С, а на юге температура составит +16...+20 °С, в Одесской области около +14 °С.

Погодная карта на 8 октября. Фото: t.me/PohodaNatalka

