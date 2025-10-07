Відео
Україна
Циклон приніс дощі до України — прогноз погоди на завтра

Циклон приніс дощі до України — прогноз погоди на завтра

Ua ru
Дата публікації: 7 жовтня 2025 23:58
Погода в Україні 8 жовтня — прогноз від Наталки Діденко і Укргідрометцентру
Дощова погода. Фото: vechirniy.kyiv.ua

У середу, 8 жовтня, в Україні пануватиме справжня осіння погода з дощами, яку зумовлять атмосферні фронти активного південного циклону з центром над Чорним морем. Атмосферний тиск знижуватиметься, а вологість залишатиметься підвищеною.

Про це повідомляє Укргідрометцентр та синоптик Наталка Діденко.

Прогноз погоди на 8 жовтня від Укргідрометцентру

Протягом доби переважатиме хмарна погода. Дощі пройдуть майже по всій території — невеликі або помірні, за винятком крайнього заходу. В Одеській області можливі значні опади, а місцями на півдні та південному сході — сильні дощі з грозами.

Вітер буде північно-східний, 7-12 м/с, місцями в Карпатах, на півдні та південному сході пориви сягатимуть 15-20 м/с.

Температура повітря вночі становитиме +8...+13 °С, на південному сході — до +16 °С, а у західних областях — +4...+9 °С тепла. Удень очікується +11...+16 °С, лише на сході та південному сході — до +21 °С.

Прогноз на 8 жовтня від Укгідрометцентру
Карта погоди на 8 жовтня. Фото: Укргідрометцентр

Прогноз погоди на 8 жовтня від Діденко

Найбільше опадів прогнозується у південній частині країни, зокрема в Одеській області, де можливі значні дощі. В інших регіонах погода також буде вологою, але на сході та в другій половині дня на заході істотних опадів не очікується.

Найпрохолодніше буде на заході — вдень +9…+12 °С. У центрі від +12 до +19 °С. На Полтавщині, Черкащині та Кіровоградщині очікується +12…+15 °С, на півночі — +13…+16 °С. Тепліше буде на сході та південному сході — +15…+20 °С, а на півдні температура становитиме +16…+20 °С, на Одещині близько +14 °С.

Прогноз погоди на 8 жовтня від Діденко
Погодна карта на 8 жовтня. Фото: t.me/PohodaNatalka

погода Укргідрометцентр Наталка Діденко прогноз погоди погода в Україні
Світлана Силенко - Редактор
Автор:
Світлана Силенко
