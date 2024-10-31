Прогноз погоды в Украине 31 октября — синоптики предупредили о дожде

Осень в городе. Фото: Новини.LIVE

Сегодня, в четверг, 31 октября, в Украине ожидается погода с переменной облачностью. Кое-где ожидается сильный ветер порывами до 18 м/с. Максимальная температура воздуха будет достигать +13 °С, в южных областях +17 °С.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Погода в Украине 31 октября

В четверг в Украине будет облачно, но без дождей. Ветер будет преимущественно западный и северо-западный, со скоростью 7-12 м/с.

Температура воздуха ожидается на уровне +8...+13°С, в южных регионах – до +17°С.

В Киеве и области днем станет теплее до +8...+13 °С. Также прогнозируют порывы северо-западного ветра со скоростью 7-12 м/с.

Прогноз погоды в Украине на 31 октября. Фото: Укргидрометцентр

Прогноз погоды от Наталки Диденко

По прогнозу Диденко, сегодня в Украине местами ожидаются дожди, однако погода все же ожидается достаточно теплой.

Температура воздуха будет колебаться от +9…+13 °С, на западе и юге показатели термометров повысятся до +15 °С.

Температура воздуха 31 октября. Фото: Meteoprog

В Киеве ожидается небольшой дождь, днем температура воздуха будет достигать +11 °С.

Диденко предупредила о значительном похолодании, которое начнется уже в эти выходные.

Прогноз от Наталки Диденко на 31 октября. Фото: скриншот

Напомним, погода во Львове будет облачной. Синоптики предупредили о мелком дожде.

Также мы писали, что погода резко испортится в Харькове . Она будет дождливая и прохладная. Местами ожидаются сильные порывы ветра.