Прогноз погоды в Украине 31 октября — синоптики предупредили о дожде

Тепло в ряде областей и дождь в Киеве — прогноз погоды на сегодня
Сегодня, в четверг, 31 октября, в Украине ожидается погода с переменной облачностью. Кое-где ожидается сильный ветер порывами до 18 м/с. Максимальная температура воздуха будет достигать +13 °С, в южных областях +17 °С.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Погода в Украине 31 октября
В четверг в Украине будет облачно, но без дождей. Ветер будет преимущественно западный и северо-западный, со скоростью 7-12 м/с.
Температура воздуха ожидается на уровне +8...+13°С, в южных регионах – до +17°С.
В Киеве и области днем станет теплее до +8...+13 °С. Также прогнозируют порывы северо-западного ветра со скоростью 7-12 м/с.
Прогноз погоды от Наталки Диденко
По прогнозу Диденко, сегодня в Украине местами ожидаются дожди, однако погода все же ожидается достаточно теплой.
Температура воздуха будет колебаться от +9…+13 °С, на западе и юге показатели термометров повысятся до +15 °С.
В Киеве ожидается небольшой дождь, днем температура воздуха будет достигать +11 °С.
Диденко предупредила о значительном похолодании, которое начнется уже в эти выходные.
Напомним, погода во Львове будет облачной. Синоптики предупредили о мелком дожде.
Также мы писали, что погода резко испортится в Харькове . Она будет дождливая и прохладная. Местами ожидаются сильные порывы ветра.
Читайте Новини.LIVE!