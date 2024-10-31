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Тепло в Україні та дощ у Києві — прогноз погоди на четвер

31 жовтня 2024 05:05
Світлана Силенко - Редактор
Прогноз погоди в Україні 31 жовтня — синоптики попередили про дощ
Осінь у місті. Фото: Новини.LIVE
Світлана Силенко - Редактор

Сьогодні, у четвер, 31 жовтня, в Україні очікується погода з мінливою хмарністю. Подекуди очікується сильний вітер поривами до 18 м/с. Максимальна температура повітря сягатиме +13 °С, в південних областях +17 °С. 

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Погода в Україні 31 жовтня

У четвер в Україні буде хмарно, але без дощів. Вітер буде переважно західний та північно-західний, зі швидкістю 7-12 м/с.

Температура повітря очікується на рівні +8...+13 °С, у південних регіонах — до +17 °С.

У Києві та області вдень потеплішає до +8...+13 °С. Також прогнозують пориви північно-західного вітру зі швидкістю 7-12 м/с. 

погода в Україні 31 жовтня
Прогноз погоди в Україні на 31 жовтня. Фото: Укргідрометцентр

Прогноз погоди від Наталії Діденко

За прогнозом Діденко, сьогодні в Україні місцями передбачаються дощі, проте погода все ж очікується доволі теплою.

Температура повітря буде коливатися від +9...+13 °С, на заході та півдні показники термометрів підвищаться до +15 °С.

Погода від Meteoprog
Температура повітря в Україні 31 жовтня. Фото: Meteoprog

У Києві чікується невеликий дощ, вдень температура повітря сягатиме до +11 °С.

Діденко попередила про значне похолодання, яке розпочнеться вже цими вихідними. 

Прогноз Діденко
Прогноз від Наталії Діденко на 31 жовтня. Фото: скриншот

Нагадаємо, погода у Львові буде хмарною. Синоптики попередили про дрібний дощ.

Також ми писали, що погода різко зіпсується у Харкові. Вона буде дощовою та прохолодною. Місцями очікуються сильні пориви вітру.

Укргідрометцентр погода прогноз погоди погода в Україні синоптик

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