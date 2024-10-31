Прогноз погоди в Україні 31 жовтня — синоптики попередили про дощ

Тепло в Україні та дощ у Києві — прогноз погоди на четвер
Сьогодні, у четвер, 31 жовтня, в Україні очікується погода з мінливою хмарністю. Подекуди очікується сильний вітер поривами до 18 м/с. Максимальна температура повітря сягатиме +13 °С, в південних областях +17 °С.
Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Погода в Україні 31 жовтня
У четвер в Україні буде хмарно, але без дощів. Вітер буде переважно західний та північно-західний, зі швидкістю 7-12 м/с.
Температура повітря очікується на рівні +8...+13 °С, у південних регіонах — до +17 °С.
У Києві та області вдень потеплішає до +8...+13 °С. Також прогнозують пориви північно-західного вітру зі швидкістю 7-12 м/с.
Прогноз погоди від Наталії Діденко
За прогнозом Діденко, сьогодні в Україні місцями передбачаються дощі, проте погода все ж очікується доволі теплою.
Температура повітря буде коливатися від +9...+13 °С, на заході та півдні показники термометрів підвищаться до +15 °С.
У Києві чікується невеликий дощ, вдень температура повітря сягатиме до +11 °С.
Діденко попередила про значне похолодання, яке розпочнеться вже цими вихідними.
Нагадаємо, погода у Львові буде хмарною. Синоптики попередили про дрібний дощ.
Також ми писали, що погода різко зіпсується у Харкові. Вона буде дощовою та прохолодною. Місцями очікуються сильні пориви вітру.
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