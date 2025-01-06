Прогноз погоды в Украине на завтра 7 января от Наталки Диденко

Тепло возвращается — Диденко дала прогноз погоды на завтра
Погода в Украине завтра, 7 января, ожидается с потеплением. Температура воздуха повысится до +12 °С.
Об этом сообщила синоптик Наталка Диденко.
Прогноз погоды на 7 января
В Украине завтра станет значительно теплее. По словам Диденко, по всей территории страны ожидается +5...+12 °С.
Теплая воздушная масса будет насыщена влажностью, а также появятся атмосферные фронты.
Возможны осадки в виде мокрого снега, который впоследствии перейдет в дождь из-за повышения температуры.
Завтра ожидается ветер южных направлений, местами — порывистый.
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Синоптик отметил, что в Украине завтра преимущественно без осадков. Лишь ночью на северо-востоке будет снег и мокрый снег, а также местами гололедица.
В западной части страны туманы. Ветер будет юго-западный, 7-12 м/с.
Температура воздуха ночью будет колебаться от -1 до +4 °С, днем — от +3 до +8 °С, а в южных и западных регионах местами +11 °С.
Напомним, погода в Киеве завтра будет теплой и солнечной. Однако ночью ожидается мороз до -2 °С.
Также во Львове завтра температура воздуха прогреется до +6 °С. Синоптики предупреждают о порывах ветра и гололедице.
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