Прогноз погоды в Украине на завтра 7 января от Наталки Диденко

Потепление в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Погода в Украине завтра, 7 января, ожидается с потеплением. Температура воздуха повысится до +12 °С.

Об этом сообщила синоптик Наталка Диденко.

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Прогноз погоды на 7 января

В Украине завтра станет значительно теплее. По словам Диденко, по всей территории страны ожидается +5...+12 °С.

Теплая воздушная масса будет насыщена влажностью, а также появятся атмосферные фронты.

Прогноз погоды в Украине на завтра. Фото: Meteopost

Возможны осадки в виде мокрого снега, который впоследствии перейдет в дождь из-за повышения температуры.

Завтра ожидается ветер южных направлений, местами — порывистый.

Пост Диденко. Фото: скриншот

Прогноз погоды от Игоря Кибальчича

Синоптик отметил, что в Украине завтра преимущественно без осадков. Лишь ночью на северо-востоке будет снег и мокрый снег, а также местами гололедица.

Прогноз погоды в Украине на завтра. Фото: Meteoprog

В западной части страны туманы. Ветер будет юго-западный, 7-12 м/с.

Температура воздуха ночью будет колебаться от -1 до +4 °С, днем — от +3 до +8 °С, а в южных и западных регионах местами +11 °С.

Напомним, погода в Киеве завтра будет теплой и солнечной. Однако ночью ожидается мороз до -2 °С.

Также во Львове завтра температура воздуха прогреется до +6 °С. Синоптики предупреждают о порывах ветра и гололедице.