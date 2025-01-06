Прогноз погоди в Україні на завтра 7 січня від Наталки Діденко

Потепління в Києві. Фото: Новини.LIVE

Погода в Україні завтра, 7 січня, очікується з потеплінням. Температура повітря підвищиться до +12 °С.

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко.

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Прогноз погоди на 7 січня

В Україні завтра стане значно тепліше. За словами Діденко, по всій території країни очікується +5...+12 °С.

Тепла повітряна маса буде насичена вологістю, а також з'являться атмосферні фронти.

Прогноз погоди в Україні на завтра. Фото: Meteopost

Можливі опади у вигляді мокрого снігу, який згодом перейде у дощ через підвищення температури.

Завтра очікується вітер південних напрямків, місцями — рвучкий.

Допис Діденко. Фото: скриншот

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Синоптик зазначив, що в Україні завтра переважно без опадів. Лише вночі на північному сході буде сніг та мокрий сніг, а також місцями ожеледиця.

Прогноз погоди в Україні на завтра. Фото: Meteoprog

У західній частині країни тумани. Вітер буде південно-західний, 7-12 м/с.

Температура повітря вночі коливатиметься від -1 до +4 °С, вдень — від +3 до +8 °С, а в південних та західних регіонах місцями +11 °С.

Нагадаємо, погода в Києві завтра буде теплою та сонячною. Однак вночі очікується мороз до -2 °С.

Також у Львові завтра температура повітря прогріється до +6 °С. Синоптики попереджають про пориви вітру та ожеледицю.