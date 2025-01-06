Прогноз погоди в Україні на завтра 7 січня від Наталки Діденко

Тепло повертається — Діденко дала прогноз погоди на завтра
Погода в Україні завтра, 7 січня, очікується з потеплінням. Температура повітря підвищиться до +12 °С.
Про це повідомила синоптик Наталка Діденко.
Прогноз погоди на 7 січня
В Україні завтра стане значно тепліше. За словами Діденко, по всій території країни очікується +5...+12 °С.
Тепла повітряна маса буде насичена вологістю, а також з'являться атмосферні фронти.
Можливі опади у вигляді мокрого снігу, який згодом перейде у дощ через підвищення температури.
Завтра очікується вітер південних напрямків, місцями — рвучкий.
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Синоптик зазначив, що в Україні завтра переважно без опадів. Лише вночі на північному сході буде сніг та мокрий сніг, а також місцями ожеледиця.
У західній частині країни тумани. Вітер буде південно-західний, 7-12 м/с.
Температура повітря вночі коливатиметься від -1 до +4 °С, вдень — від +3 до +8 °С, а в південних та західних регіонах місцями +11 °С.
Нагадаємо, погода в Києві завтра буде теплою та сонячною. Однак вночі очікується мороз до -2 °С.
Також у Львові завтра температура повітря прогріється до +6 °С. Синоптики попереджають про пориви вітру та ожеледицю.
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