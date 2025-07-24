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Главная Метео Тепло и почти без осадков — какая погода будет в Украине сегодня

Тепло и почти без осадков — какая погода будет в Украине сегодня

Ua ru
Дата публикации 24 июля 2025 06:25
Погода сегодня 23 июля в Украине — Укргидрометцентр и Наталка Диденко
Люди на пляже. Фото иллюстративное: Игорь Кузнецов/Новини.LIVE

Прогноз погоды в Украине на четверг, 24 июля, дали синоптики. Будет переменно облачно и без осадков.

Об этом в среду, 23 июля, сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре.

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Какая погода будет в Украине 24 июля

Погода в Украине 24 июля 2025 года
Карта "Погода в Украине" от Укргидрометцентра

Преимущественно северо-западный ветер будет дуть со скоростью 5–10 м/с. В западных и северных областях ночью ожидается +12...+17 °С, а днем — +23...+28 °С. На остальной территории ночная температура составит +16...+21 °С, а дневная — +28...+33 °С.

Температуры в Украине 24 июля 2025 года
Карта "Температуры в Украине" от Meteopost.com

В Киеве и Киевской области будет переменная облачность. Без осадков. Ветер со скоростью 5–10 м/с будет дуть с северо-запада. Ночью столбики термометров в столице снизятся до +15...+17 °С, а в области — до +12...+17 °С. Днем в Киеве потеплеет до +26...+28 °С, а на Киевщине — до +23...+28 °С.

Прогноз погоды от Наталки Диденко

По прогнозу синоптика Наталки Диденко, 24 июля локальные кратковременные грозовые дожди пройдут в Сумской области, местами в Тернопольской и Хмельницкой областях, а вечером на Львовщине, но на большинстве территории Украины будет господствовать сухая воздушная масса. На востоке местами ожидаются порывы северо-западного ветра.

Температура воздуха в течение дня будет +25...+29 °С, в центральных и восточных областях — +28...+32 °С, а на юге — +29...+34 °С.

В Киеве осадков не предвидится. Воздух днем прогреется до +27...+29 °С.

Напомним, 22 июля в Киеве бушевала непогода. От сильного ветра и грозы упали несколько десятков деревьев. Пострадали пять человек, в том числе 13-летняя девочка.

Ранее синоптики спрогнозировали повышение температуры морской воды у побережья Одессы. Ожидалось, что днем море прогреется до +21...+22 °С.

погода Укргидрометцентр Наталка Диденко прогноз погоды погода в Украине
Людмила Войтюк - Редактор
Автор:
Людмила Войтюк
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