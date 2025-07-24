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Головна Метео Тепло й майже без опадів — яка погода буде в Україні сьогодні

Тепло й майже без опадів — яка погода буде в Україні сьогодні

Ua ru
Дата публікації: 24 липня 2025 06:25
Погода сьогодні 23 липня в Україні — Укргідрометцентр і Наталка Діденко
Люди на пляжі. Фото ілюстративне: Ігор Кузнєцов/Новини.LIVE

Прогноз погоди в Україні на четвер, 24 липня, надали синоптики. Буде мінливо хмарно й без опадів.

Про це в середу, 23 липня, повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі

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Яка погода буде в Україні 24 липня

Погода в Україні 24 липня 2025 року
Карта "Погода в Україні" від Укргідрометцентру

Переважно північно-західний вітер дутиме зі швидкістю 5–10 м/с. У західних і північних областях уночі очікується +12...+17 °С, а вдень — +23...+28 °С. На решті території нічна температура становитиме +16...+21 °С, а денна — +28...+33 °С.

Температури в Україні 24 липня 2025 року
Карта "Температури в Україні" від Meteopost.com

У Києві та на Київщині буде мінлива хмарність. Без опадів. Вітер зі швидкістю 5–10 м/с дутиме з північного заходу. Уночі стовпчики термометрів у столиці знизяться до +15...+17 °С, а в області — до +12...+17 °С. Удень у Києві потеплішає до +26...+28 °С, а на Київщині — до +23...+28 °С.

Прогноз погоди від Наталки Діденко

За прогнозом синоптика Наталки Діденко, 24 липня локальні короткочасні грозові дощі пройдуть на Сумщині, подекуди на Тернопільщині та Хмельниччині, а ввечері на Львівщині, але на більшості території України пануватиме суха повітряна маса. На сході місцями очікуються пориви північно-західного вітру.

Температура повітря впродовж дня буде +25...+29 °С, у центральних і східних областях — +28...+32 °С, а на півдні — +29...+34 °С.

У Києві опадів не передбачається. Повітря вдень прогріється до +27...+29 °С.

Нагадаємо, 22 липня в Києві вирувала негода. Від сильного вітру та грози впали кілька десятків дерев. Постраждали п'ятеро людей, зокрема 13-річна дівчинка.

Раніше синоптики спрогнозували підвищення температури морської води біля узбережжя Одеси. Очікувалося, що вдень море прогріється до +21...+22 °С.

погода Укргідрометцентр Наталка Діденко прогноз погоди погода в Україні
Людмила Войтюк - Редактор
Автор:
Людмила Войтюк
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