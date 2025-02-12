В Украине сегодня ожидается холодная погода, но местами значительно потеплеет

Девушки в парке с кофе. Иллюстративное фото: УНИАН

Погода сегодня в Украине ожидается довольно теплой, ведь в некоторых регионах температура повысится до +8 °C. Однако на большинстве территории нашей страны все еще будет морозно.

Об этом информируют Укргидрометцентр и синоптик Наталья Диденко.

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Погода в Украине на 12 февраля от Укргидрометцентра

Сегодня, в среду, на Украину будет продолжать влиять поле повышенного давления. Результатом этого будет отсутствие осадков, хотя на дорогах северо-восточной части Украины возможно образование гололеда. Синоптики призывают водителей и пешеходов быть осторожными.

Погода в Украине 12 февраля. Фото: Укргидрометцентр

Метеорологи прогнозируют северо-восточный ветер, на западе страны юго-восточный, 3-8 м/с. Температура на большинстве территории будет держаться в районе -5...0 °C, на западе и юге Украины -1...+4 °C. На Закарпатье - теплее всего +3...+8 °C.

Прогноз погоды на среду от Наталки Диденко

Синоптик Наталья Диденко прогнозирует, что из-за антициклона в течение суток снега не ожидается, но будет холодно.

Погода в Украине 12 февраля. Фото: Укргидрометцентр

Днем будет -6...-2 °C, на юге Украины и в западных областях будет ощутимо теплее - 0...+3 °C, а на Закарпатье до +7 °C.

"С 14-го февраля, начиная с западных областей, к нам приедут атмосферные фронты, которые принесут снег. Все мечтатели о снеге и снежках могут уже порадоваться",— добавила Диденко.

Напомним, в Киеве завтра температура воздуха снизится до -12 °С. Однако осадков не предвидится.

А на Харьковщине 12 февраля будет облачная погода. Днем воздух незначительно прогреется до -2...0 °C.