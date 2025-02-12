В Україні сьогодні очікується холодна погода, але місцями значно потеплішає

Дівчата у парку з кавою. Ілюстративне фото: УНІАН

Погода сьогодні в Україні очікується доволі теплою, адже у деяких регіонах температура підвищиться до +8 °C. Проте на більшості території нашої країни все ще буде морозно.

Про це інформують Укргідрометцентр та синоптик Наталка Діденко.

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Погода в Україні на 12 лютого від Укргідрометцентру

Сьогодні, у середу, на Україну продовжуватиме впливати поле підвищеного тиску. Результатом цього буде відсутність опадів, хоча на дорогах північно-східної частини України можливе утворення ожеледиці. Синоптики закликають водіїв та пішоходів бути обережними.

Погода в Україні 12 лютого. Фото: Укргідрометцентр

Метеорологи прогнозують північно-східний вітер, на заході країни південно-східний, 3-8 м/с. Температура на більшості території триматиметься в районі -5...0 °C, на заході та півдні України -1...+4 °C. На Закарпатті — найтепліше +3...+8 °C.

Прогноз погоди на середу від Наталки Діденко

Синоптик Наталка Діденко прогнозує, що через антициклон протягом доби снігу не очікується, але буде холодно.

Погода в Україні 12 лютого. Фото: Укргідрометцентр

Вдень буде -6...-2 °C, на півдні України та в західних областях буде відчутно тепліше — 0...+3 °C, а на Закарпатті до +7 °C.

"Із 14-го лютого, починаючи із західних областей, до нас завітають атмосферні фронти, які принесуть сніг. Усі мрійники про сніг та сніжки можуть вже порадіти", — додала Діденко.

Нагадаємо, у Києві завтра температура повітря знизиться до -12 °С. Однак опадів не передбачається.

А на Харківщині 12 лютого буде хмарна погода. Вдень повітря незначно прогріється до -2...0 °C.