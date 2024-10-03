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Тепло, но с дождями — прогноз погоды в Украине на сегодня

3 октября 2024 05:05
Светлана Силенко - Редактор
Прогноз погоды в Украине на сегодня, 3 октября.
Девушка под зонтиком. Фото: Новини.LIVE
Светлана Силенко - Редактор

Погода в Украине сегодня, 3 октября, ожидается с переменной облачностью. Метеорологи предупредили о дождливом фронте, который накроет несколько областей.

Об этом сообщают Укргидрометцентр и синоптик Наталка Диденко.

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Прогноз погоды на 3 октября от Укргидрометцентра

Дожди ожидаются в основном на западе нашей страны. На остальной территории осадков не предполагается.

Ветер южный и юго-восточный, 5-10 м/с.

Прогноз погоды в Украине на 3 октября.
Прогноз погоды в Украине на 3 октября. Фото: Укргидрометцентр

Температура воздуха днем будет +19...+24 °С, а на западе +12...+17 °С.

В Киеве и области осадков не ожидается. Ветер будет юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха +19...+24 °C.

Прогноз от Наталки Диденко

По словам синоптика Наталья Диденко, сегодня дожди пройдут в западных областях Украины. Возможно, будет дождь на Николаевщине и Херсонщине.

Температура воздуха в западных областях +13...+17°C, а на других территориях +20...+26°C.

В Киеве и области будет сухо и тепло. Столбики термометров будут показывать +22 °C. Однако можно ожидать небольшой, а кое-где порывистый ветер.

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Сообщение Диденко. Фото: скриншот

Напомним, погода в Харькове 3 октября будет сухая и солнечная. Жителей области предупредили о ночных заморозках.

А в Одессе будет немного прохладнее . Впрочем, осадков и сильного ветра синоптики не прогнозируют только легкое волнение на море.

погода Укргидрометцентр Наталка Диденко синоптик прогноз погоды погода в Украине

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