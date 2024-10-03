Прогноз погоди в Україні на сьогодні, 3 жовтня

Дівчина під парасолькою. Фото: Новини.LIVE

Погода в Україні сьогодні, 3 жовтня, очікується з мінливою хмарністю. Метеорологи попередили про дощовий фронт, який накриє декілька областей.

Про це повідомляють Укргідрометцентр та синоптик Наталка Діденко.

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Прогноз погоди на 3 жовтня від Укргідрометцентру

Дощі очікуються в основному на заході нашої країни. На решті території опадів не передбачається.

Вітер південний та південно-східний, 5-10 м/с.

Прогноз погоди в Україні на 3 жовтня. Фото: Укргідрометцентр

Температура повітря вдень становитиме +19...+24 °С, а на заході +12...+17 °С.

У Києві та області опадів не передбачається. Вітер буде південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря +19...+24 °C.

Прогноз від Наталки Діденко

За словами синоптика Наталки Діденко, сьогодні дощі пройдуть в західних областях України. Можливо дощитиме на Миколаївщині та Херсонщині.

Температура повітря у західних областях +13...+17 °C, а на інших територіях +20...+26 °C.

У Києві та області буде сухо та тепло. Стовпчики термометрів показуватимуть +22 °C. Однак можна очікувати невеликий, а подекуди рвучкий вітер.

Допис Діденко. Фото: скриншот

Нагадаємо, погода у Харкові 3 жовтня буде сухою та сонячною. Жителів області попередили про нічні заморозки.

А в Одесі буде трохи прохолодніше. Втім, опадів і сильного вітру синоптики не прогнозують — тільки легке хвилювання на морі.