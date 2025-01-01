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Тепло, но ветрено — что прогнозируют синоптики на завтра

1 января 2025 20:20
Светлана Силенко - Редактор
Погода в Украине на завтра, 2 января, от синоптиков
Женщина идет по улице. Иллюстративное фото: Новини.LIVE
Светлана Силенко - Редактор

В Украине в четверг, 2 января, прогнозируют облачную погоду. В течение суток возможны прояснения, а температура воздуха составит -2...+10 °С.

Об этом сообщает Укргидрометцентр в Facebook.

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В четверг будет облачно с прояснениями. В то же время на западе пройдет небольшой дождь, а на юге ночью и утром ожидается туман.

Синоптики прогнозируют юго-западный ветер, 7-12 м/с. А в северных, западных и Винницкой областях — возможны порывы ветра 15-20 м/с, в Карпатах даже 25-30 м/с. Температура воздуха ночью составит -2...+3 °С, а днем поднимется до +5...+10 °С.

В Киеве ночью температура воздуха будет колебаться в пределах -2...+3 °С, днем +5...+10 °С. Жителей города и региона предупредили о ветре 15-20 м/с — объявлен первый уровень опасности.

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Погода в Украине. Фото: Укргидрометцентр

А по словам народного синоптика Натальи Диденко, завтра в Украине будет теплее, чем сегодня. На большинстве территорий температура воздуха будет +7...+12 °C, а в Крыму — до +14 °C.

Однако она спрогнозировала сильный ветер, в частности, штормовые порывы. Вечером в западную часть атмосферный фронт принесет дожди.

В Киеве температура воздуха завтра повысится до +10 °C. Ветер будет порывистым западных направлений.

Напомним, в Киеве завтра потеплеет, однако синоптики предупреждают о сильных порывах ветра.

А на Харьковщине спрогнозировали сильные порывы ветра 2 января. Температура воздуха составит около -1...+8 °С.

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