Погода в Україні на завтра, 2 січня, від синоптиків

Тепло, але вітряно — що прогнозують синоптики на завтра
В Україні у четвер, 2 січня, прогнозують хмарну погоду. Протягом доби можливі прояснення, а температура повітря становитиме -2...+10 °С.
Про це повідомляє Укргідрометцентр у Facebook.
Погода в Україні 2 січня
У четвер буде хмарно з проясненнями. Водночас на заході пройде невеликий дощ, а на півдні вночі та вранці очікується туман.
Синоптики прогнозують південно-західний вітер, 7-12 м/с. А у північних, західних і Вінницькій областях — можливі пориви вітру 15-20 м/с, в Карпатах навіть 25-30 м/с. Температура повітря вночі становитиме -2...+3 °С, а вдень підійметься до +5...+10 °С.
У Києві вночі температура повітря коливатиметься у межах -2...+3 °С, вдень +5...+10 °С. Мешканців міста та регіону попередили про вітер 15-20 м/с — оголошено перший рівень небезпечності.
А за словами народного синоптика Наталки Діденко, завтра в Україні буде тепліше, аніж сьогодні. На більшості територій температура повітря буде +7...+12 °C, а в Криму — до +14 °C.
Однак вона спрогнозувала сильний вітер, зокрема, штормові пориви. Увечері в західну частину атмосферний фронт принесе дощі.
У Києві температура повітря завтра підвищиться до +10 °C. Вітер буде рвучким західних напрямків.
Нагадаємо, у Києві завтра потеплішає, однак синоптики попереджають про сильні пориви вітру.
А на Харківщині спрогнозували сильні пориви вітру 2 січня. Температура повітря становитиме близько -1...+8 °С.
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