Прогноз погоды в Украине на сегодня, 3 января, от Укргидрометцентра

Мокрый снег с дождем. Иллюстративное фото: Новини.LIVE

В Украине сегодня, 3 января, ожидается облачная погода. А некоторые области накроет снег с дождем, хотя средняя температура будет составлять +1...+10 °С.

Об этом сообщил Укргидрометцентр в Facebook.

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Прогноз погоды на сегодня, пятницу

Днем по всей территории, кроме юго-востока, прогнозируют небольшой мокрый снег и дождь. В то же время в Закарпатье днем ожидаются умеренные осадки. Водителям следует быть осторожными, ведь на дорогах западных и северных областей местами будет гололедица. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха будет составлять +5...+10 °С.

В Карпатах днем умеренный снег с метелью. Температура в течение суток будет в пределах -6...-1°С.

Погода в Украине. Фото: Укргидрометцентр

Прогноз от Наталки Диденко

По синоптике Наталки Диденко, в Украине сегодня начнется похолодание. Температура воздуха снизится до 0...+2°С. Средняя температура в центральных областях будет +1...+5 °С, а в южной части будет в пределах +6...+12 °С.

В Киеве 3 января ожидается похолодание до 0...+2°С, прогнозируется дождь с переходом в мокрый снег и порывистый ветер.

Карта циклонов. Фото: Наталка Диденко

Предупреждение об опасности

Из-за сильных осадков, вьюги и порывов ветра на Закарпатье и в Карпатах объявлен первый (желтый) уровень опасности.

Прогноз погоды в Украине на завтра. Фото: Укргидрометцентр

Синоптики отмечают, что такие условия могут привести к усложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движению транспорта.

Напомним, синоптики предупреждают об осадках и гололедице в Киеве завтра.

А во Львове завтра ожидается переменная облачность с прояснениями.