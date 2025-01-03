Прогноз погоди в Україні на сьогодні, 3 січня, від Укргідрометцентру

Мокрий сніг з дощем. Ілюстративне фото: Новини.LIVE

В Україні сьогодні, 3 січня, очікується хмарна погода. А деякі області накриє сніг з дощем, хоча середня температура протягом дня становитиме +1...+10 °С.

Про це повідомив Укргідрометцентр у Facebook.

Читайте також:

Прогноз погоди на сьогодні, п'ятницю

Вдень на всій території, крім південного сходу, прогнозують невеликий мокрий сніг та дощ. Водночас на Закарпатті вдень очікуються помірні опади. Водіям слід бути обережними, адже на дорогах західних та північних областей місцями буде ожеледиця. Вітер південно-західний з переходом на північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря становитиме +5...+10 °С.

У Карпатах вдень помірний сніг з хуртовиною. Температура впродовж доби буде в межах -6...-1 °С.

Погода в Україні. Фото: Укргідрометцентр

Прогноз від Наталки Діденко

За синоптика Наталки Діденко, в Україні сьогодні розпочнеться похолодання. Температура повітря знизиться до 0...+2 °С. Середня температура у центральних областях становитиме +1...+5 °С, а у південній частині буде в межах +6...+12 °С.

У Києві 3 січня очікується похолодання до 0...+2 °С, прогнозують дощ з переходом у мокрий сніг та поривчастий вітер.

Карта циклонів. Фото: Наталка Діденко

Попередження про небезпеку

Через сильні опади, хуртовину та пориви вітру на Закарпатті та в Карпатах оголошено перший (жовтий) рівень небезпеки.

Прогноз погоди в Україні на завтра. Фото: Укргідрометцентр

Синоптики зазначають, що такі умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту.

Нагадаємо, синоптики попереджають про опади та ожеледицю у Києві завтра.

А у Львові завтра очікується мінлива хмарність із проясненнями.