Прогноз погоды в Украине 16 ноября - ожидается похолодание.

Теплее не будет — синоптики дали неутешительный прогноз на завтра
В Украине в субботу, 16 ноября, ожидается облачная с прояснениями погода. В некоторых регионах возможен туман. Температура воздуха не превышает +8 °С.
Об этом рассказали в Укргидрометцентре.
Погода в Украине 16 ноября
В Украине завтра ожидается облачная с прояснениями погода. Осадков не ожидается только на востоке и юго-востоке страны ночью местами небольшой мокрый снег и дождь.
На Закарпатье и Прикарпатье ночью и утром местами туман.
Ветер северо-западный с переходом на юго-западный, 5-10 м/с.
Температура воздуха:
- ночью +3...+2 °С, в Крыму +1...+6 °С;
- днем +3...+8 °С.
Напомним, 16 ноября во Львове ожидается прохладная и облачная погода.
Также мы сообщали, что 14 ноября в северной части Одесской области выпал первый снег.
Читайте Новини.LIVE!