Прогноз погоды в Украине 16 ноября - ожидается похолодание.

Туман на улице. Фото: Новини.LIVE

В Украине в субботу, 16 ноября, ожидается облачная с прояснениями погода. В некоторых регионах возможен туман. Температура воздуха не превышает +8 °С.

Об этом рассказали в Укргидрометцентре.

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Погода в Украине 16 ноября

В Украине завтра ожидается облачная с прояснениями погода. Осадков не ожидается только на востоке и юго-востоке страны ночью местами небольшой мокрый снег и дождь.

На Закарпатье и Прикарпатье ночью и утром местами туман.

Ветер северо-западный с переходом на юго-западный, 5-10 м/с.

Температура воздуха:

ночью +3...+2 °С, в Крыму +1...+6 °С;

днем +3...+8 °С.

Погода в Украине 16 ноября Фото: Укргидрометцентр

Напомним, 16 ноября во Львове ожидается прохладная и облачная погода.

Также мы сообщали, что 14 ноября в северной части Одесской области выпал первый снег.