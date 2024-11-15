Прогноз погоди в Україні 16 листопада — очікується похолодання

Тепліше не буде — синоптики дали невтішний прогноз на завтра
В Україні у суботу, 16 листопада очікується хмарна з проясненнями погода. В деяких регіонах можливий туман. Температура повітря не перевищуватиме +8 °С.
Про це розповіли в Укргідрометцентрі.
Погода в Україні 16 листопада
В Україні завтра очікується хмарна з проясненнями погода. Опадів не очікується, лише на сході та південному сході країни вночі місцями невеликий мокрий сніг та дощ.
На Закарпатті та Прикарпатті вночі та вранці подекуди туман.
Вітер північно-західний з переходом на південно-західний, 5-10 м/с.
Температура повітря:
- вночі +3...+2 °С, в Криму +1...+6 °С;
- вдень +3...+8 °С.
Нагадаємо, 16 листопада у Львові очікується прохолодна та хмарна погода. Синоптики попереджають про ожеледицю на дорогах та налипання мокрого снігу.
Також ми повідомляли, що 14 листопада в північній частині Одеській області випав перший сніг. Щоправда, він був дрібний і танув, не долітаючи до землі.
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